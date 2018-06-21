В "Борисполе" до конца года могут простроить грузовой терминал - Омелян

По словам министра, существующий терминал в аэропорту "Борисполь" подходит к точке, которая не позволяет развиваться грузовым перевозкам.

Иностранная компания может построить новый или реконструировать существующий грузовой терминал в аэропорту "Борисполь" в этом году.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в ходе встречи с бизнесом в Европейской Бизнес ассоциации.

"Относительно грузовой авиации. У меня вчера были предметные переговоры с мощной компанией, и есть высокая вероятность, что мы можем уже в этом году запустить грузовой терминал в аэропорту "Борисполь", - сказал он.

Омелян отметил, что сейчас есть три варианта развития грузовых мощностей.

"Есть опция реконструкции существующего терминала. Это имеет свои преимущества и недостатки. Во-первых это госкомпания, во-вторых, есть физические ограничения самого терминала. Ещё один вариант, есть локация "Укроборонпрома", которая прилегает к взлетной полосе. А также есть наша локация.

Компания, которая со вчерашнего дня пребывает с визитом в Украине, посмотрит все три места и потом утвердит решение. Это должен быть бизнес-проект", - сказал Омелян.

По словам министра, существующий терминал подходит к точке, которая не позволяет развиваться грузовым перевозкам.

"На самом деле терминал грузовой отсутствует. То, что было построено - это недоразумение. Сейчас одна "Укрпошта" забила грузовые перевозки. Все физические площади заполнены. Грузы даже иногда лежали на взлётной полосе. Мы видим, что на протяжении двух лет мы можем выйти на 100 тысяч тонн грузов в год. То, что мы видим сейчас в аэропорту "Борисполь", - два года назад аэропорт обрабатывал тонну грузов, а сейчас - 160 тонн", - сказал Омелян.

Как сообщал УНИАН, по итогам 2017 года украинские авиакомпании увеличили перевозку пассажиров на 27,5% – до 10,554 миллиона человек, а грузоперевозки - на 10,5%, до 100 тысяч тонн.