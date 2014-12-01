Кабмин уволил Остапюка с должности гендиректора «Укрзализныци»

Остапюк стал главой "Укрзализныци" 1 апреля 2014 года / Фото пресс-служба УЗ

Кабинет министров Украины уволил Бориса Остапюка с должности генерального директора Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»).

Соответствующее распоряжение от 26 ноября №1154-р опубликовано на правительственном портале.

«Уволить Остапюка Бориса Ярославовича с должности генерального директора Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины», - сказано в документе.

Напомним, Кабинет министров 8 сентября в ответ на обращение силовых структур отстранил от исполнения обязанностей гендиректора «Укрзализныци» Остапюка. Одновременно с тем, премьер-министр Арсений Яценюк поручил создать ведомственную комиссию Министерства инфраструктуры, которая завершила проверку финансово-хозяйственной деятельности «Укрзализныци» 18 ноября, и уже с 19 ноября Остапюк вернулся на занимаемую должность.

На период проведения проверки исполнение обязанностей главы железнодорожной госадминистрации было возложено на первого заместителя Максима Бланка.

Стоит отметить, что комиссия Мининфраструктуры дважды продлевала срок проведения проверки деятельности «Укрзализныци», в пресс-службе железнодорожной госадминистрации УНИАН уточнили, что «Укрзализныця» пока еще не получила копию акта соответствующей проверки министерства.

Кроме того, на основании постановления Генеральной прокуратуры была назначена проверка деятельности ведомства, провести которую было поручено Госфининспекции до 29 октября, и которая, в частности, должна была установить, были ли допущены какие-либо нарушения при проведении госзакупок для нужд отрасли на 2014 год.

Согласно заявлению «Укрзализныци», акт ревизии Госфининспекции засвидетельствовал, что инспекция не зафиксировала нарушений действующего законодательства относительно работы комитета «Укрзализныци» по конкурсным торгам.

Кроме того, «Укрзализныця» подчеркнула, что считает ряд выводов Госфиниспекции необоснованными, в связи с чем направила последней свои замечания к акту ревизии.

Как сообщал УНИАН, в последнее время руководство «Укрзализныци» отмечало активизацию черного пиара против ведомства. «Укрзализныця» связывала это с тем, что ей удалось сэкономить более 1 млрд грн, сделав госзакупки прозрачными и убрав множество фирм-посредников. Также менеджмент «Укрзализныци» подчеркивал, что нажил себе немало врагов из-за своей борьбы с коррупцией на предприятиях железнодорожного транспорта.

1 апреля 2014 года правительство назначило Бориса Остапюка главой "Укрзализныци".

Справка УНИАН. Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») - орган управления железнодорожным транспортом общего пользования, осуществляет централизованное управление процессом перевозок во внутреннем и межгосударственном сообщениях, регулирует производственно-хозяйственную деятельность железных дорог.