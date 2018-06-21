Юрий Голик: Объездная дорога вокруг Днепра в сторону Запорожья готовится к вводу в эксплуатацию

Советник губернатора Днепропетровской области Юрий Голик сообщил сегодня, что объездная дорога вокруг Днепра в сторону Запорожья в скором времени будет введена в эксплуатацию.

«Всего за 65 дней подрядчики собрали мост, сейчас идут подготовительные работы, и через несколько дней начнется укладка асфальта на подъезды к мосту и развязку. После этого - ввод в эксплуатацию, и из Днепра в сторону Запорожья выезд будет по ровной трассе, а не петле в полях», - сообщил Голик.

Напомним, что объездная дорога не ремонтировалась несколько лет, поэтому транспортный поток пролегал по грунтовой дороге через поле.

Как сообщалось ранее, в этом году бюджет Днепропетровской области выделяет рекордную сумму на строительство и ремонт дорог – 1 млрд гривен.

«Это стало возможным лишь по одной причине – децентрализация власти, которую инициировал президент Петр Порошенко. Местные бюджеты существенно наполнились ресурсами, которые мы тратим, в том числе, и на качественный ремонт дорог. Спасибо всем налогоплательщикам Днепропетровской области. Все, что мы строим, - это уплаченные вами налоги и децентрализация», - отметил советник губернатора.