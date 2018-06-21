В Верховной Раде предлагают отменить акцизный сбор на автомобили

Кроме того, предлагается запрет ввоза на таможенную территорию Украины новых транспортных средств и кузовов к ним, если они имеют происхождение из страны-оккупанта.

В УКРОПе требуют отменить грабительский акцизный сбор на автомобили и кузова иностранного производства.

Соответствующая инициатива предусмотрена законопроектом № 8505 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины по исключению из перечня подакцизных товаров транспортных средств и кузовов к ним указанных в товарных позициях 8702, 8703, 8704, 8707, 8711, 8716 УКТ ВЭД».

Таким образом, покупатели иностранных автомобилей будут платить государству только НДС, ввозную пошлину и сбор в Пенсионный фонд, что в совокупности составляет до 35% от стоимости транспортного средства.

Документ подготовили народные депутаты от УКРОПа Тарас Батенко, Александр Дубинин, Ирина Констанкевич, Валентин Дидыч, Александр Шевченко, Виктор Шевченко, Виталий Куприй и активисты.

«Законопроект предлагает исключить транспортные средства и кузова к ним из списка подакцизных товаров путем внесения изменений в ряд статей Налогового кодекса. Взимание акцизного сбора с автомобилей противоречит мировой практике и украинскому законодательству», – пояснили в УКРОПе.

Кроме того, предусматривается запрет ввоза на таможенную территорию Украины новых транспортных средств и кузовов к ним, если они имеют происхождение из страны-оккупанта. Ограничение касается и тех транспортных средств, которые были в пользовании и имели предварительную регистрацию на территории государства-агрессора либо ввезены с оккупированной территории Украины.

По словам соучредителя общественного союза «Доступное авто», члена УКРОПа Михаила Катрука, цель законопроекта – удешевить транспортные средства для простых украинцев. Инициатива УКРОПа – фундаментальное и честное решение для всех.

Активист отметил, что вместе с отменой акцизного сбора отдельным решением Верховная Рада должна отменить ограничения по экологическим стандартам «Евро».

В парламенте уже зарегистрирован соответствующий законопроект УКРОПа № 5561 «О внесении изменений в Закон Украины «О некоторых вопросах ввоза на таможенную территорию Украины и регистрации транспортных средств» по формированию цивилизованного рынка бывших в употреблении автомобилей». Документ предусматривает отмену экотребований «Евро» для всех подержанных иномарок.

«Если парламент примет эти два законопроекта, украинцы смогут импортировать любые автомобили любого года выпуска без ограничений. В таком случае за авто нужно будет заплатить только НДС, ввозную пошлину и сбор в Пенсионный фонд», – пояснил Михаил Катрук.

В УКРОПе напомнили, что в Украине большинство товаров народного потребления было исключено из списка подакцизной продукции в конце 1999 года. Впрочем, из-за поддержки тогда еще государственного ОАО «АвтоЗАЗ» транспортный сбор на импортные автомобили так и не был отменен. Впоследствии искусственное ограничение на импорт качественных подержанных автомобилей лоббировала корпорация «Богдан» и группа компаний «АвтоИнвестСтрой». За счет полученных преференций сверхприбыли получили автоимпортеры, которые собирали транспортные средства в Украине преимущественно из российских и китайских автокомплектов.

«Несмотря на то что автоимпортеры лоббировали свой бизнес в течение двух десятилетий, они так и не смогли создать серию автомобилей, которые могли бы конкурировать как на внешних, так и на внутренних рынках», – подчеркнули в УКРОПе.

В то же время в парламенте был зарегистрирован проект закона № 8506 «О внесении изменений в статью 3 Закона Украины «Об источниках финансирования дорожного хозяйства Украины» по исключению из перечня подакцизных товаров транспортных средств». Документ предусматривает исключение акцизного налога на транспортные средства из источников финансирования дорожного хозяйства.

Ранее глава УКРОПа, народный депутат Тарас Батенко отмечал, что власть хочет сэкономить средства покупателей элитных иномарок за счет простых украинцев. Речь идет о законопроектах № 8487 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения акцизным налогом легковых транспортных средств» и № 8488 «О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины», которые предлагают очередную схему растаможивания иномарок.

Документы, которые недавно зарегистрировали в Верховной Раде представители провластных фракций, не запрещают ввоз автомобилей по сниженным ставкам из России. Таким образом, парламент может позволить покупать почти новые и элитные авто из страны, которая уже пятый год ведет с нами войну.