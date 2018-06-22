Директор порта «Южный» уволен

Виталий Жуковский, и.о. директора порта «Южный», сегодня вечером уволен приказом Министерства инфраструктуры.

Об этом сообщает dumskaya.net.

По информации издания, государственное предприятие вместо Жуковского возглавил Анатолий Яблуновский, который до этого работал начальником администрации Херсонского морского порта.

Как сообщил источник в Министерстве инфраструктуры Украины, помимо недавнего расследования НАБУ, начатого против Жуковского, ключевой причиной его увольнения стал демпинг в пользу компании «Портинвест», входящей в холдинг СКМ. Жуковский занижал ставки на обработку грузов для «Портинвест» почти в два раза, утверждает источник. В среднем для этой компании перегрузка одной тонны стоила 3,8 доллара, хотя рыночная цена – 5,8 доллара.

Источник напомнил, что назначение Виталия Жуковского на должность руководителя порта «Южный» лоббировал Александр Смирнов, директор компании «Портинвест». А заместитель Жуковского Роман Инде до прихода в «Южный» работал заместителем генерального директора по эксплуатации морского транспорта в компании «Портинвест Лоджистик».

Порт «Южный» обеспечивает предприятиям СКМ перевалку более 1 млн. тонн груза в месяц. Через порт холдинг отгружает руду, уголь, шрот и металл.

В министерстве рассчитывают, что новый руководитель порта наведет порядок с тендерами, которые стали предметом расследования Национального антикоррупционного бюро Украины. В расследовании фигурируют Жуковский, Инде, а также и.о. заместителя директора по материально-техническому обеспечению «Южного» Олег Трайдакало.

НАБУ провело обыски в порту «Южный» 23 мая, а расследование по приведенным фактам детективы проводят с сентября 2017 года. Топ-менеджмент порта подозревается в организации схемы, при которой многие тендеры по материально-техническому обеспечению «Южного» выигрывали связанные с ними фирмы. По оценкам НАБУ, руководство порта могло причинить государству ущерб на более чем 152 млн. грн.