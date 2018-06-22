В Киеве с 25 июня по 18 июля частично ограничат движение на эстакадном выезде на Южный мост со Столичного шоссе

Ограничения вводятся в связи с капитальным ремонтом деформационных швов на эстакадном выезде.

В Киеве с 25 июня по 18 июля частично ограничат движение транспорта на эстакадном выезде на Южный мостовой переход со Столичного шоссе.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на коммунальную корпорацию «Киевавтодор».

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«С 11:00 25 июня до 22:00 18 июля в связи с капитальным ремонтом деформационных швов на эстакадном выезде на Южный мостовой переход со Столичного шоссе будет частично ограничено движение транспорта в первой полосе движения», - говорится в сообщении.

Коммунальная корпорация приносит извинения за временные неудобства и призывает с пониманием отнестись к трудностям трафика, связанным с выполнением ремонтных работ.