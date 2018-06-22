Дороги без маршруток: украинцам обещают "комфортабельные неолайнеры"

Мининфраструктуры планирует до 2030 года полностью отказаться от маршруток.

Министерство инфраструктуру Украины в рамках транспортной стратегии, планирует до 2030 года полностью отказаться от современных украинских маршруток.

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Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян в ходе официального объявления о начале внедрения Национальной транспортной стратегии Украины до 2030 года Drive Ukraine, которая состоялась вечером 21 июня.

"Для многих из вас будет странным, но в наших планах полностью отказаться от современных украинских маршруток. Стратегия предусматривает переход к комфортабельным неолайнерам", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 30 мая Кабинет министров утвердил Национальную транспортную стратегию Украины до 2030 года Drive Ukraine 2030, целью которой является интеграция Украины в мировую экономику и технологический скачок в сфере инфраструктуры.

Новая стратегия направлена на усовершенствование нормативно-правового регулирования отрасли перевозок с целью сформировать систему эффективного управления. Планируется также внедрять программы подготовки и развития персонала, повышать прозрачность принятия решений, улучшать тарифное регулирование рынка транспортных услуг.

Министерство инфраструктуры ожидает, что постепенно в Украине будет увеличиваться доля контейнерных перевозок, будут создаваться новые терминалы обработки грузов, срок доставки товаров уменьшится и, кроме того, пройти таможенную проверку грузов станет легче.

В части железнодорожного транспорта Министерство инфраструктуры хочет достичь либерализации перевозок на основе равноправного доступа к инфраструктуре и справедливой конкуренции. Кроме того, будет продолжаться поэтапная модернизация и развитие ж/д сети, проводиться политика на обеспечение совместимости с TEN-T и региональными железнодорожными сетями ЕС.

В авиационном транспорте в министерстве надеются провести либерализацию перевозок с Евросоюзом, а также со странами СНГ, Ближнего Востока, Азии и Африки. Министерство инфраструктуры также хочет добиться упрощения процедуры внедрения актов законодательства ЕС в национальное законодательство Украины в области гражданской авиации, а также обеспечить членство Украины в Совете IКAO, увеличивать конкуренцию на рынке наземного обслуживания, развивать терминальные пассажирские и грузовые комплексы, проводить техническое усовершенствование аэронавигационной системы Украины и повышать пропускную способность воздушного пространства Украины.

В автодорожной сфере ожидается создание конкурентной среды для исполнителей строительных и ремонтных работ, внедрение системы независимого контроля качества дорожных работ, а также систем интеллектуального управления трафиком. Кроме того, Министерство инфраструктуры планирует усилить ответственность участников перевозочного процесса за перегруженные фуры, проводить реструктуризацию госкомпаний для повышения эффективности управления, стимулировать переход грузоперевозок на водный и железнодорожный транспорт путем введения платы для грузовиков согласно Директиве ЕС 1999/62 и создавать сеть пунктов дорожного сервиса, чтобы водители могли придерживаться норм работы и отдыха.