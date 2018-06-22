Генпрокуратура закрыла уголовное дело против «Новой Почты»

16 марта сотрудники Генпрокуратуры провели около 15 обысков в офисах и складских помещениях «Новой почты» в Киеве, Полтаве и Харькове.

Генеральная прокуратура Украины закрыла уголовное производство, которое было инициировано относительно деятельности компании «Новая Почта» в связи с отсутствием состава уголовного преступления, сообщила пресс-служба «Новой Почты».

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Согласно сообщению, об этом компании сообщили представители Генпрокуратуры, отметив, что производство закрыто 14 июня 2018 года.

«Мы с самого начала были уверены, что дело против «Новая Почта» будет закрыто. Спасибо всем, кто был в этой ситуации на нашей стороне, без сомнения поддержал нашу компанию, кто верил в нас и в честность наших способов ведения бизнеса. Эта ситуация еще раз продемонстрировала, что «Новая Почта» является важной и неотъемлемой частью украинской экономики и залогом ее развития, ведь от деятельности компании зависит работа сотни тысяч украинских предприятий и благосостояние украинских граждан», - цитирует пресс-служба совладельца «Новой Почты» Вячеслава Климова.

Как сообщал УНИАН, 16 марта сотрудники Генпрокуратуры провели около 15 обысков в офисах и складских помещениях «Новой почты» в Киеве, Полтаве и Харькове.

17 марта пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган заявила, что менеджеры компании и родственных предприятий подозреваются в преступлениях, предусмотренных ст. 364 («Злоупотребление властью или служебным положением») и ст. 212 («Уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей») Уголовного кодекса Украины.

Сарган отметила, что, по информации фискальной службы, должностные лица группы родственных компаний использовали преступную схему, направленную на оказание услуг по обналичиванию безналичных средств и по минимизации налоговых обязательств предприятий-клиентов путем формирования фиктивного налогового кредита, что приводило к неуплате налогов в особо крупных размерах.

Справка УНИАН. Компания «Новая почта» основана в 2001 году как оператор экспресс-доставки документов, посылок и грузов в любую точку Украины.

Кроме предприятия «Новая почта», в группу компаний экспресс-доставки входят «Новая почта интернешнл» (услуга международной доставки, представительства в других странах), «Новая почта логистик» (услуга выполнения заказа для корпоративных клиентов) и «Пост Финанс», которая под брендом Forpost предоставляет услугу денежных переводов в отделениях «Новой почты».