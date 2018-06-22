Транспортная стратегия Украины: 50 аэропортов, из которых 20 - международных

По словам Омеляна, минимум 20 аэропортов будут обеспечивать международное сообщение и 20 - региональные перевозки.

Министерство инфраструктуру Украины в рамках транспортной стратегии до 2030 года планирует создать в Украине 50 аэропортов, пять из которых будут международными авиахабами.

Читайте такжеОмелян хочет 10 миллиардов на строительство новых взлетных полос

Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян в ходе официального объявления о начале внедрения Национальной транспортной стратегии Украины до 2030 года Drive Ukraine, которое состоялась вечером 21 июня.

"В авиационной отрасли мы видим создание 50 аэропортов по всей территории Украины. Мы не говорим о пятидесяти Борисполях - мы говорим минимум о пяти международных хабах, минимум о 20 аэропортах, которые будут обеспечивать международное сообщение, а также еще о 20, которые будут обеспечивать регионы", - сказал он.

По словам министра, планируется, что доля лоукостеров составит минимум 50%.

Как сообщал УНИАН, 30 мая Кабинет министров утвердил Национальную транспортную стратегию Украины до 2030 года Drive Ukraine 2030, целью которой является интеграция Украины в мировую экономику и технологический скачок в сфере инфраструктуры.

Новая стратегия направлена на усовершенствование нормативно-правового регулирования отрасли перевозок с целью сформировать систему эффективного управления. Планируется также внедрять программы подготовки и развития персонала, повышать прозрачность принятия решений, улучшать тарифное регулирование рынка транспортных услуг и др.