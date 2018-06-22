Недостроенная "Мрия" уже 29 лет "ждет" своего времени на заводе "Антонова" (фотогалерея)

В свое время таких гигантов планировали построить минимум 10, но амбициозная советская космическая программа, под которую специально конструировали "Мрию", была свернута.

Вот уже 29 лет недостроенный самолет Ан-225 – близнец легендарной "Мрии" – ждет своей достройки.

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Об этом сообщает Радио Свобода.

"Словно музейный экспонат посреди огромного цеха стоит фюзеляж, который сохранился в идеальном состоянии. На заводе "Антонова" готовы стоят также планер и хвост самолета. Части конструкции можно увидеть даже в середине недостроенной "Мрии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в свое время таких гигантов планировали построить минимум 10, но амбициозная советская космическая программа, под которую специально конструировали "Мрию", была свернута.

"Сегодня готовность "Мрии" - 70 процентов. Специалисты и конструкторы "Антонова" готовы завершить строительство за несколько лет, были бы средства. Для того, чтобы вторая украинская "Мрия" взлетела в воздух, нужно около 300 миллионов долларов, но точную сумму назвать никто не может", - подчеркивает издание.

На самолете планируется установить новое оборудование и современные цифровые летные приборы. Уже несколько лет идут переговоры с Китайской Народной Республикой, чтобы достроить уникальный самолет. Но на заводе "Антонова" уверяют – АН-225 продавать не будут, и будут искать пути совместной эксплуатации.