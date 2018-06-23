Назначен руководитель порта "Южный"

Анатолий Яблунивский сменил на посту Виталия Жуковского, который исполнял обязанности директора госпредприятия с декабря 2016 года.

Руководителем государственного предприятия «Морской торговый порт «Южный» назначен Анатолий Яблунивский.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе порта, Яблунивский назначен с 23 июня. Соответствующий приказ подписал государственный секретарь Министерства инфраструктуры Анатолий Галущак.

Новый начальник порта имеет 17-летний опыт работы в морской отрасли. До этого назначения с апреля 2017 года Яблунивский возглавлял администрацию Херсонского морского порта, работал замначальника порта по эксплуатации в Измаильском морском торговом порту, исполняющим обязанности заместителя директора по внешнеэкономической и коммерческой деятельности на госпредприятии «Черноморский торговый порт», руководителем по эксплуатации СК «Авлита».

С 2001 по 2011 года Яблунивский занимал должности заместителя начальника и начальника погрузочно-разгрузочного района №2 ГП «МТП« Южный».

Яблунивский сменил на посту Виталия Жуковского, который исполнял обязанности директора ГП «МТП «Южный» с декабря 2016 года.

Госпредприятие «Морской торговый порт «Южный» расположено на северо-западном побережье Черного моря, в акватории незамерзающего Малого Аджалыкского лимана и является самым глубоким портом Украины. Предприятие круглогодично выполняет широкий спектр погрузочно-разгрузочных, складских и вспомогательных работ, осуществляет переработку навалочных, генеральных и тарно-штучных грузов. Предприятие оперирует пятью глубоководными причалами, два из которых обрабатывают суда Capesize.

Как сообщал УНИАН, в апреле в Мининфраструктуры заявляли, что намерены до 2 июля разработать предварительное технико-экономическое обоснование проекта концессии порта «Южный».

Также идет подготовка к передаче в концессию и других морских портов.