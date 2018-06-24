В ночь на понедельник в Киеве изменят движение три троллейбусных маршрута

Причиной изменения движения являются незаконченные работы «Киевавтодора».

В ночь на понедельник, 25 июня, в Киеве изменят маршруты троллейбусов №27 и №30.

Кроме того, будет прекращено движение троллейбусов по маршруту №25, сообщает пресс-служба КП «Киевпасстранс».

Отмечается, что причиной изменения графика является незаконченные работы «Киевавтодора».

«С 23.00 24 июня до 6.00 25 июня вносятся изменения в работу троллейбусных маршрутов №№25, 27, 30 в связи с незаконченными работами «Киевавтодора» по капитальному ремонту дорожного покрытия улицы Елены Телиги на участке от улицы Ольжича до улицы Степана Бандеры», - говорится в сообщении.

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Последний рейс по маршруту №25 отправится от станции метро «Почайна» в 22.52/22.58, от улицы Свободы - в 22.05/22.22. Последний рейс маршрута №27 выедет с ж/д станции «Киев-Волынский» в 21.41/21.47, от ст. метро «Почайна» - в 22.28/22.38.

Троллейбус маршрута №30 выедет от Кадетского гая в 22.00/22.20, от улицы Милославской - в 22.00/22.20.

С 23.00 и до 6.00 маршрут №27 будет курсировать между станцией «Киев-Волынский» и станцией метро «Дорогожичи», маршрут №30 - от улицы Милославской до железнодорожной станции «Зенит» и от улицы Кадетский гай до станции метро «Дорогожичи».

Маршрут №25 будет закрыт.

В «Киевпасстрансе» также сообщают, что заезды и выезды троллейбусов будут скорректированы.