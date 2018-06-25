Журналисты выяснили, сколько денег в бюджет может принести легализация "евроблях" (видео)

Самой большой проблемой становится безумно высокий акциз, который не планируют убирать, однако пообещали снизить.

Автопарк иностранных автомобилей на украинских дорогах, по неофициальной информации, приближается к трем миллионам единиц. По данным Государственной фискальной службы, эта цифра в десять раз меньше.

Как говорится в сюжете ТСН, очень малое количество владельцев таких автомобилей хочет легализоваться - и это крайне раздражает добросовестных налогоплательщиков, а государство хочет ввести штрафы.

Ранее председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина предложила компромиссный, с ее точки зрения, вариант, который должен удовлетворить всех: и государство, и евроводителей. Самой большой проблемой становится безумно высокий акциз, который не планируют убирать, однако пообещали снизить.

За легализацию автомобилей на еврономерах придется заплатить немалую сумму. По новым правилам растаможки акциз составляет львиную часть легализации. Также сюда прибавляются еще НДС, отчисления в пенсионный фонд и ввозная пошлина. Чем старше автомобиль, тем больше будет акциз, а если автомобиль новый – большим будет налог на добавленную стоимость. Таким образом, сумма растаможки будет достигать 2500-3000 евро для всех автомобилей, независимо от возраста.

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ТСН.Тиждень провел собственный эксперимент. За час на одном из перекрестков вдоль Надднепрянского шоссе в Киеве проехало около 45 машин на еврономерах, подавляющее большинство из них – конца 90-х-начало 2000х. Если посчитать, то за этот час государство бы получило почти 3,5 миллиона гривен. Однако обе стороны до сих пор не планируют идти на компромисс.

"Я готов заплатить до 1000 долларов. Потому что я понимаю, что переплачивать не за что. Просто за то, что у меня будет табличка с украинскими номерами", - рассказывает один из владельцев автомобиля на еврономерах.

Как сообщал УНИАН, в мае таможни усложнили ввоз в Украину авто на "евробляхах".