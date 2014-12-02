В России из-за падения рубля начали поднимать цены на автомобили

С 1 декабря цены подняли Mercedes-Benz (на 6-8%), Volkswagen (2-5%), Chery(5%), пишут Ведомости.

По словам двух дилеров, вчера цены выросли на BMW, Ford, а Land Rover подорожал в ноябре. Связаться с представителями этих компаний вчера не удалось.

Сейчас повышают цены наиболее консервативные марки, большинство автопроизводителей планируют поднять цены с 2015 года, говорит президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» («Роад», объединяет большинство крупнейших дилеров) Владимир Моженков: многие местные представительства сдерживают цены, чтобы выполнить годовые планы и осушить стоки, свои и дилерские.

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Представитель Audi в России говорит, что компания пока не поднимала цены, но этого можно ожидать, если будут резкие валютные скачки. Если негативные тренды на валютном рынке сохранятся, то с 1 января 2015 года цены могут вырасти еще на 10-15%, сообщала Chery.

Более быстрого роста цен стоит ожидать брендам, у которых нет заводов в России, прогнозирует Михаил Кузьмин из «Авилона», а марок, у которых есть производство в России, подорожание коснется в меньшей степени. По его данным, Ford повысил цены на 1% с декабря и планирует повысить еще на 5% с января 2015 года, Volkswagen планирует подорожание примерно на 7% в течение года, Hyundai — приблизительно на 5%. BMW запланировала подорожание на 7% уже в декабре 2014 г., продолжает Кузьмин, Land Rover повысила цены в середине ноября на 7-15%. Как показывает практика, на продажах все это отразится краткосрочно, уверен Кузьмин.

С октября, когда рубль начал дешеветь, в дилерских центрах наметилось оживление: люди стали активнее покупать автомобили, опасаясь, что производители поднимут цены, говорит Моженков.

На рынке ажиотаж — как в премиальном сегменте, так и в среднем: сейчас абсолютно любая комплектация может быть востребована — и связано это с ослаблением рубля, подтверждает Кузьмин. В ноябре дилеры стали распродавать запасы не только 2014 года, но и 2013 года, в декабре, считает Моженков, также возможен повышенный спрос. Ажиотаж будет, пока у дилеров есть автомобили по старым ценам, возможно, он продолжится и в 2015 г., считает Кузьмин.

По прогнозу Моженкова, продажи в 2014 году могут достигнуть 2,4-2,45 млн новых автомобилей, а в 2015 году будет продано 2 млн.

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