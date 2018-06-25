"Укрзализныця" остановила закупку стрелочных переводов

Кравцов отметил, что "Укрзализныця" должна прекратить негативную практику оплаты миллионных сумм компаниям-посредникам.

Акционерная госкомпания "Укрзализныця" остановила процедуру закупки стрелочных переводов в связи с участием в тендере компаний-посредников.

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Об этом сообщил и. о. главы правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов на своей странице в Facebook.

"Отходим от практики закупок через "три руки". Поручил филиалу "Центр обеспечения производства" остановить процедуру закупки стрелочных переводов и запасных частей, которая приобрела общественный резонанс. Днепропетровский стрелочный завод, который является производителем данной продукции, лично не вышел на этот тендер, зато в нем участвуют дилеры завода", - написал он.

Кравцов отметил, что "Укрзализныця" должна прекратить негативную практику оплаты миллионных сумм компаниям-посредникам.

"Все товары должны закупаться исключительно у производителей. Поэтому поручил профильным руководителям департаментов изучить вопрос применения в отдельных тендерах "Укрзализныця" именно переговорной процедуры. Так что выходим на прямой контакт с производителем. Окончательное решение будет принято в ближайшие дни", - написал он.

Как сообщал УНИАН, 21 июня министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что последний тендер акционерной госкомпании "Укрзализныця" по закупке стрелочных переводов следует отменить в связи с существенным завышением цены.

Тендер, о котором заявил министр, касается закупки стрелочных переводов и запчастей к ним на общую сумму 625 миллионов гривень. Стоит отметить, что единственным производителем стрелочных переводов является "Днепропетровский стрелочный завод", но вместо того, чтобы провести переговорную процедуру закупки у единственного производителя, "Укрзализныця" объявила тендер, на который заявки подали компании "Крендлз" и "Днепрозализнычпостачання".

В итоге компания "Крендлз" победила в трех соответствующих тендерах "Укрзализныци".

Национальное антикоррупционное бюро и Служба безопасности Украины расследуют несколько уголовных дел, в которых фигурируют должностные лица "Укрзализныци" и компании братьев Дубневичей.

В частности, больше года НАБУ проводит расследование в отношении высокопоставленных чиновников "Укрзализныцы", которые в обход системы закупок Prozorro через подведомственное предприятие "Коростенский завод железобетонных шпал" закупали продукцию по завышенным ценам у принадлежащих Дубневичам фирм, в результате чего железной дороге был нанесен ущерб на 26 миллионов гривень. В начале апреля НАБУ провело обыск в офисах компаний, которые принадлежат братьям Дубневичам, однако о результатах обыска ничего не известно.

Ранее в интервью УНИАН директор компании "АО Механика" Виталий Руденко заявлял, что менеджмент "Укрзализныци" с 2005 года не допускает его компанию к тендерам, используя различные уловки. Кроме того, многие высокопоставленные чиновники "Укрзализныци" являются помощниками Дубневичей.