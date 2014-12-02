Боевики повредили подстанцию, путь и контактную сеть на Донецкой железной дороге

«1 декабря в 15:00 во время артобстрела повреждена подстанция станции Ясиноватая, не работала система автоблокировки на перегоне Ясиноватая - Западное - Скотоватая. Железнодорожники восстановили работу оборудования в 16:00», - сказано в пресс-релизе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»).

Согласно сообщению, в этот же день в 19:17 на станции Скотоватая во время артиллерийского обстрела был поврежден графиковый электропоезд, курсирующий по маршруту Скотоватая - Красный Лиман. В частности, разбитым стеклом травмирован помощник машиниста, который находился в вагоне. Дежурный по станции оказал раненому первую медицинскую помощь, от госпитализации пострадавший отказался.

В 20:00 два снаряда попали на станцию Мандрыкино, вследствие чего повреждены нечетный путь и контактная сеть. «Движение поездов пока остановлено», - отмечается в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что, начиная с мая 2014 года, из-за диверсий и боевых действий на Донецкой, Приднепровской и Южной железных дорогах повреждено 1342 железнодорожных объекта, из них 19 случаев подрывов железнодорожных мостов и 9 - путепроводов и пешеходных переходов, восстановление которых оценивается в 762 млн грн.

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Как сообщал УНИАН, по состоянию на 26 ноября в ходе боевых действий в зоне проведения антитеррористической операции (АТО) на востоке Украины из 1754 мобилизованных в ряды украинской армии работников железнодорожной отрасли погибли 16 железнодорожников и 108 получили ранения.

«Укрзализныця» прогнозирует, что в случае дальнейшей дестабилизации ситуации на востоке Украины железнодорожная отрасль может потерять до 3 млрд грн по итогам 2014 года.

Справка УНИАН. В восточных областях Украины продолжается вооруженный конфликт, развязанный Кремлем руками пророссийски настроенных сепаратистов.

Донецкая железная дорога является составной частью Государственной администрации железнодорожного транспорта («Укрзализныци»). Донецкая магистраль пролегает по территории Донецкой, Луганской, частично Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей. Эксплуатационная длина магистрали составляет 2,813 тыс. км (около 13% общей длины железных дорог Украины).

На долю ДЖД приходится около 38% от общих объемов грузоперевозок железных дорог Украины.