"Укрзализныця" увеличила до 11 количество дополнительных поездов ко Дню Конституции

Также назначены дополнительные рейсы для графиковых поездов.

Государственная акционерная компания "Укрзализныця" для удовлетворения спроса пассажиров на перевозки железнодорожным транспортом ко Дню Конституции Украины назначила 11 дополнительных поездов, а также назначены дополнительные рейсы для графиковых поездов.

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Согласно сообщению пресс-службы "Укрзализныци", назначены такие дополнительные поезда:

Поезд № 191/192 Киев - Львов будет курсировать 28 июня и 1 июля. Отправление из Киева в 08:03, прибытие во Львов в 17:55. В обратном направлении поезд будет отправляться в эти же даты в 11:58 и прибывать в столицу в 21:46.

Поезд № 197/198 Киев - Ковель отправится в рейсы 25 июня и 1 июля. Отправление из Киева в 7:28 и прибытие в Ковель в 16:53. Обратно из Ковеля поезд отправится в 11:03 и прибудет в Киев в 19:53.

Поезд № 249 Киев - Ивано-Франковск из Киева отправится в рейс 28 июня в 15:21 и прибытие в Ивано-Франковск в 04:58. В обратном направлении отправление из Ивано-Франковска 1 июля в 20:57 и прибытие в Киев в 10:28.

Поезд № 177 Киев - Хмельницкий будет курсировать 28 июня и 1 июля. Отправление из Киева в 6:06 и прибытия в Хмельницкий в 13:02. В обратном направлении отправление из Хмельницкого в 14:04 и прибытие в Киев в 20:43.

Поезд № 162/161 Николаев - Киев осуществит рейс 2 июля. Отправление из Николаева в 21:37 и прибытие в Киев в 13:14.

Поезд № 205/206 Киев - Николаев будет курсировать 28 июня и 1 июля. Отправление из Киева в 06:22 и прибытие в Николаев в 16:51. Обратно отправление в 10:12 и прибытие в Киев в 20:49.

Поезд № 179 Киев - Днепр отправится в рейс 1 июля. Отправление из Киева в 08:50 и прибытие в Днепр в 13:14. В обратном направлении поезд отправится в 14:46 и прибудет в Киев в 22:28.

Поезд № 201 Днепр - Киев отправится 27 июня в 1:48 из Днепра и прибудет в Киев в 12:00. В обратном направлении 2 июля поезд отправится из Киева в 14:46 и прибудет в Днепр в 01:10.

Поезд № 780/779 Винница - Сумы будет курсировать 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2 июля. Отправление из Винницы в 13:43, прибытие в Сумы в 21:33. В обратном направлении отправление в 05:30 и прибытие в Винницу в 13:08.

Поезд № 231/209 Ивано-Франковск - Днепр отправится 28 июня в 15:42 из Ивано-Франковска и в 12:34 прибудет в Днепр. 29 июня в 16:30 поезд отправится в обратном направлении. Прибытие в Ивано-Франковск в 14:32.

Поезд № 168 Львов - Одесса отправится 27, 29 июня и 1 июля. Отправление из Львова в 09:15 и прибудет в Одессу в 20:28. Из Одессы поезд будет отправляться в 10:04 и прибывать во Львов в 21:05.

Также, были назначены дополнительные рейсы графиковых поездов:

Поезд № 92 Константиновка - Одесса осуществит дополнительные рейсы 27, 29 июня и 1 июля, обратно 28 и 30 июня и 2 июля. Отправление из Константиновки в 15:30, прибытие в Одессу в 08:04. Из Одессы поезд отправится в 13:28 и прибудет в Константиновки в 05:40.

Поезд № 736 Киев - Запорожье отправится 30 июня из Киева в 14:47 и в 21:58 прибудет в Запорожье. В обратном направлении: отправление в 22:58 и прибытие в Киев в 06:10.

Поезд № 787 Харьков - Константиновка в дополнительные рейсы отправится 27 и 30 июня. Отправление из Харькова в 19:03 и прибытие в Константиновку в 23:30. Из Константиновки поезд отправится 27, 28 июня и 1 июля в 05:00, прибудет в Харьков в 09:50.

Как сообщал УНИАН, ранее "Укрзализныця" для удовлетворения спроса пассажиров на перевозки железнодорожным транспортом в летний период назначила 23 поезда в южном направлении, а также увеличила периодичность курсирования ряда круглогодичных поездов.