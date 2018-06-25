Торговая война: Harley-Davidson перенесет из США часть производства из-за пошлины Евросоюза

Евросоюз повысил пошлины на культовые американские мотоциклы с шести до 31 процента.

Культовый американский производитель мотоциклов Harley-Davidson планирует перенести часть своего производства из США в другое место.

Об этом компания сообщила в понедельник, 25 июня, передает Deutsche Welle.

Перенос запланирован, чтобы в будущем избежать новых пошлин, введенных со стороны Евросоюза на прошлой неделе.

ЕС повысил пошлины на культовые американские мотоциклы с шести до 31 процента. Это стало ответом на введение США 25-процентных пошлин на сталь и 10-процентных на алюминий с ЕС, которые начали действовать с 1 июня. В результате средняя стоимость одного ввезенного в ЕС мотоцикла Harley-Davidson должна была бы вырасти на 2,2 тысячи долларов. Сейчас цена мотоциклов этой марки на рынке ФРГ составляет от 7,2 тысячи до 37,2 тысячи евро.

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В компании ожидают, что перенос производства займет от 9 до 18 месяцев. Harley-Davidson не планирует поднимать цены для европейских потребителей и пока самостоятельно покрывать расходы на новые пошлины ЕС. В этом году дополнительные расходы на это составят 30-45 миллионов долларов, а в следующем году, по оценкам, 90-100 миллионов долларов.

Европа является вторым по величине рынком сбыта для Harley-Davidson после США - в прошлом году здесь продали около 40 тысяч мотоциклов этой марки. В 2017 году компания получила прибыль около 522 миллионов долларов при объеме продаж в 5,6 миллиарда.

"Увеличение производства за рубежом для смягчения таможенной нагрузки со стороны ЕС не является приоритетным выбором компании, но является единственным надежным вариантом, чтобы и в дальнейшем ее мотоциклы были доступны для клиентов в ЕС, а также чтобы поддерживать жизнеспособный бизнес в Европе", - говорится в сообщении компании.

Пошлины Евросоюза, введенные в ответ на действия США с 22 июня, касаются ряда американских товаров, среди которых - изделия из стали, виски, арахисовое масло, мотоциклы Harley-Davidson и джинсы Levi's. Общая стоимость американских товаров, которых коснутся новые пошлины ЕС, составляет 2,8 миллиарда евро.