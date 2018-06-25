"Укравтодор" подписал меморандум по строительству первой очереди Большой кольцевой дороги вокруг Киева

"Укравтодор" и французская Bouygues планируют построить первую очередь Большой кольцевой дороги вокруг Киева и подготовить ТЭО строительства платной дороги Киев - Белая Церковь.

Государственное агентство автомобильных дорог Украины («Укравтодор») подписало меморандум о сотрудничестве с французской строительной компанией Bouygues Travaux Publics SAS, который предусматривает подготовку предварительного технико-экономического обоснования (ТЭО) концессионного строительства и эксплуатации автомобильной дороги Киев - Белая Церковь и первой очереди Большой кольцевой автомобильной дороги вокруг Киева.

Как сообщили в пресс-службе Офиса Национального инвестиционного совета Украины, меморандум подписали и. о. заместителя председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины Александр Харченко и коммерческий директор компании Bouygues Travaux Publics SAS Жан-Денис Арналл.

"Сегодня в Париже подписан меморандум между Украиной и французской строительной компанией Bouygues Travaux Publics SAS. Меморандумом предусмотрена подготовка предварительного технико-экономического обоснования концессионного строительства и эксплуатации автомобильной дороги Киев - Белая Церковь (по новому направлению) и первой очереди Большой кольцевой автомобильной дороги вокруг города Киев (по новому направлению от автомобильной дороги М-06 Киев - Чоп до автомобильной дороги М-05 Киев - Одесса)», - говорится в сообщении.

Отмечается, что работа с компанией Bouygues началась в декабре 2017 года.

По словам проектного менеджера Офиса Национального инвестиционного совета и советника министра инфраструктуры Надежды Казначеевой, приход в Украину французской компании Bouygues - позитивный знак для международных инвесторов.

«Работа с компанией Bouygues началась в декабре 2017 года. С тех пор Министерство инфраструктуры совместно с Офисом Национального инвестиционного совета оказывали постоянную фасилитацию (поддержку - УНИАН) процесса, который сегодня завершился подписанием меморандума. Надеюсь, что он заложит основу для успешных кейсов концессий в Украине. Для международных инвесторов приход в Украину французской компании Bouygues - это позитивный знак. Мы ожидаем, что новый закон о концессиях, который парламент должен принять уже этим летом, привлечет в украинском транспорт на инфраструктуру больше компаний с мировым именем ", - цитирует пресс-служба Казначееву.

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Отмечается, что группа компаний Bouygues оперирует в 90 странах мира и имеет капитализацию более 15 млрд евро.

Как сообщал УНИАН, ранее Мининфраструктуры сообщало, что проектно-сметная документация первых двух очередей строительства большой кольцевой автомобильной дороги вокруг города Киев (БКАД) готова на 90%, а к концу этого года будет завершена.

Общая длина новой кольцевой дороги составит около 200 километров. Дорога будет проходить через следующие населенные пункты: Ворзель, Глеваху, Украинку, Борисполь и Старые Петровцы.

Столичные власти планируют завершить строительство участка Большой окружной дороги от проспекта Маршала Рокоссовского до ул. Богатырской до конца 2018 года.

Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявлял, что подготовка к проведению тендера на строительство двух концессионных скоростных автомобильных дорог между Львовом и Краковцом и между Киевом и Белой Церковью будет начата в конце этого года.

В «Укравтодоре» оценивают строительство первой концессионной дороги Киев - Белая Церковь в 300 млн долл.