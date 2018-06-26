В помощь контрабанде: тендер по закупке сканеров для таможен снова заблокирован

ГФС планирует закупить 10 сканеров с максимальным бюджетом закупки 10 миллиардов гривень.

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил об очередной блокировке тендера на закупку рентген-сканеров для таможен, которые должны проверять транспорт для устранения возможностей нелегального ввоза товаров.

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Об этом премьер сообщил в эфире одного из телеканалов.

"Мы уже полтора года бодаемся за то, чтобы провести тендер по рентген-сканерам на всех таможнях. Вы понимаете, что пересорт товаров делать, прятать, будет невозможно, это как рентген - машина проезжает, и видно, что там. То суд, то жалоба, то перенесли. Сейчас в последний раз взяли всех, кто занимается Prozorro, выписали идеально тендерную документацию, уже снова жалоба в последний день, жалоба на сканеры", - сказал премьер.

Он сообщил, что жалоба должна была быть рассмотрена Антимонопольным комитетом 22 июня, затем дата была перенесена на 25 июня, и затем на 2 июля.

"У меня подозрение, что и в этот раз нам хотят сломать эту систему. Потому что это одна из самых эффективных мер по борьбе с контрабандой", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году ГФС объявила тендер на закупку сканеров, однако он был заблокирован АМКУ.

В сентябре прошлого года премьер-министр Украины Владимир Гройсман пригрозил уволить главу Антимонопольного комитета из-за отмены тендера ГФС по закупке сканеров для таможни.

По словам главы Антимонопольного комитета Украины Юрия Терентьева, тендер Государственной фискальной службы по закупке сканеров для таможни не состоялся в связи с недостаточным количеством участников на финальной стадии аукциона.

ГФС планирует закупить 10 сканеров с максимальным бюджетом закупки 10 миллиардов гривень.