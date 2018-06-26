Кабмин сократил размер выплаты дивидендов "Укрзализныци" в бюджет

Также постановлением признается удовлетворительной работа правления публичного акционерного общества "Украинская железная дорога" в 2017 году.

Кабинет министров Украины снизил размер выплаты дивидендов в госбюджет для компании "Укрзализныця" по итогам 2017 года до 30% с 75% чистой прибыли.

Читайте также"Укрзализныця" с начала года увеличила прибыль почти в 4 раза

Об этом говорится в постановлении Кабмина №495 от 20 июня, опубликованном в "Урядовом курьере"

"Для частного акционерного общества "Укргидроэнерго", публичных акционерных обществ "Государственный ощадный банк Украины" и "Украинская железная дорога" утвердить базовый норматив в размере 30%", - говорится в документе.

Согласно постановлению, 30% чистой прибыли в размере 33,159 миллиона гривень направляется на выплату дивидендов в государственный бюджет; 70% чистой прибыли в размере 77,370 миллиона гривень - на покрытие убытков прошлых лет.

"Выплату дивидендов провести в соответствии с требованиями законодательства не позднее 30 июня 2018 года", - говорится в документе.

Также, постановлением признается удовлетворительной работа правления публичного акционерного общества "Украинская железная дорога" в 2017 году.

Как сообщал УНИАН, 28 февраля 2018 года Кабинет министров Украины увеличил размер выплаты дивидендов в бюджет для компаний с доминирующей государственной долей по итогам 2017 года до 75% с 50% чистой прибыли. При этом исключения были сделаны для госкомпаний "Укргидроэнерго" и "Ощадбанк" - норматив для них снижен до 30% с 50%. Исключение для "Укргидроэнерго" необходимо в связи с сохранением стабильных тарифов на электроэнергию, а для "Ощадбанка" - в связи с наличием международных кредитных договоров.

В 2016 году норма отчисления дивидендов для госкомпаний составляла 50% чистой прибыли.