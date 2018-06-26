В Украине будут строить бетонные дороги: в этом году в планах трасса Днепр-Николаев

По словам министра инфраструктуры, в планах следующего года - строительство нескольких бетонных дорог на Юге.

В этом году начнется строительство бетонной дороги по маршруту Днепр - Николаев, а в планах следующего года - строительство нескольких бетонных дорог на Юге.

Читайте также"Укравтодор" подписал меморандум по строительству первой очереди Большой кольцевой дороги вокруг Киева

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян в интервью УНИАН.

«В этом году стартует проект М-14 Днепр - Николаев. Уже состоялись тендеры. Реализуется проект «Житомирская окружная», но пока строительство идет тяжело, потому что китайский подрядчик оказался не очень подготовленным к работе. Кроме этого, в планах следующего года - строительство нескольких бетонных дорог на Юге. Главное - понимать, что бетонная дорога долговечнее, но имеет более сложную технологию строительства, которая, к тому же, дорогая», - сказал он.

При этом Омелян отметил, что во всем мире бетонная дорога на 20-50% дороже, чем асфальтная.

«Будет все, как и с асфальтными дорогами. Пока мы не начали масштабное строительство дорог в Украине, даже импортное сырье было дешевым. Сейчас щебень за два года вырос в цене вдвое, и битум подорожал. И с цементом будет такая же история - начнем массово строить, и цена вырастет на рынке. Но на самом деле в мире бетонная дорога на 20-50% дороже, чем асфальтная. Но я поддерживаю их строительство», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в феврале Омелян заявлял, что в апреле этого года начнутся работы по строительству объездной бетонной дороги вокруг города Житомира, а также за счет средств государственного бюджета планируется строительство бетонных дорог в Полтавской и Николаевской областях.

6 июля 2017 года «Укравтодор» и китайская инфраструктурная компания China Road and Bridge Corporation (CRBC) подписали меморандум о строительстве бетонной дороги Одесса - Николаев.