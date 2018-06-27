«Убитые» дороги: почему в Украине не исчезает перегруз

Наведение порядка с перезгрузом фур стало необходимостью номер один для Украины, учитывая состояние дорог, 90% которых нуждаются в ремонте. Для бюджета это - миллиарды гривен. Но дела все никак не идут в гору. Вроде бы все правила выписаны, даже соответствующая служба – Укртрансбезопасность - создана. Но результат плачевный: в 2017 году габаритно-весовых нарушений было выявлено на 68% больше, чем в 2016 году. Не помогают и штрафы, которых в 2017-м было начислено на 2,2 млн евро и 17,6 млн гривен.

Нарушения продолжаются, даже бьют рекорды. К примеру, в апреле нынешнего года один из таких был установлен фурой, которая следовала из Одессы в Ивано-Франковск - при норме 40 тонн автомобиль перевозил груз в пять раз тяжелее – 202 тонны. По информации Укратрансбезопасности, в прошлом году аналогичный рекорд составил 115 тонн. А вот службе автодорог в Тернопольской области утверждают, что в августе прошлого года сотрудники областного Укравтодора и Укртрансбезопасности за перевозку груза весом в 200 тонн выписали штраф на сумму более 45 тысяч евро.

Однако, как показывает практика, даже самые большие штрафы проблему перегруза на украинских дорогах не решают. Поскольку действует это по принципу: получил штраф - езжай себе дальше. Проблема – в работе всей системы проверки.

Так, подзаконные акты предусматривают остановку автотранспорта сотрудником дорожной полиции и направление грузовика на пункт весового контроля. По техническому регламенту стационарный пункт весового контроля должен быть оборудован: дорожными знаками, строго горизонтальным твердым покрытием (асфальт или бетон), автомобильной стоянкой для ожидания контроля и задержанного автотранспорта, местом отдыха для водителей, наружным освещением, стационарными весами (проверенными и опломбированными Государственной метрологической службой), документами о проведении Госповерки, воротами габаритного контроля и оптическими датчиками определения габаритов, компьютерной техникой с программным обеспечением, средствами связи (телефон, Интернет), платежным терминалом для оплаты санкций. Но! Всем этим требованиям полностью соответствует один-единственный пункт весового контроля в Украине, расположенный на автотрассе «Киев – Чоп» (у села Капитановка).

Далее, в подзаконных актах сказано, что правильная фиксация нарушения производится оператором и начальником пункта весового контроля, которые должны: выписать справку о результатах взвешивания (компетенция оператора); составить акт о превышении нормативов (подписывают оператор, начальник пункта, водитель); рассчитать оплату за проезд (компетенция начальника пункта); после разгрузки или внесения оплаты разрешить дальнейшее движение.

Системные проблемы

Все это красиво выглядит на бумаге, а на практике – совсем иначе. По словам главы совета Всеукраинского центра реформ транспортной инфраструктуры Владимира Наумова, основная проблема в том, что государственные органы не обеспечили в полном объеме габаритно-весовой контроль автотранспорта.

К примеру, возле каждого пункта ГВК должна быть территория для отстоя автомобилей, с которых, получив штраф, должен быть снят лишний груз, а до этого момента они отстойник не имеют право покидать. На деле же таких охраняемых пунктов отстоя нет, поэтому водителю просто выписывается штраф, и он спокойно, с тем же перегрузом, следует дальше.

«Административный штраф 1700-3600 гривен выписывается Укртрансбезопасностью, плюс - плата за проезд с нарушением веса по дорогам (начисляется в евро по формуле, разработанной Кабинетом министров)», - рассказывает Владимир Наумов.

Существует, правда, и другой вариант – транспортное средство с подозрением на перегруз просто не удается взвесить. Причем, мешают этому сами водители, и делают это специально. «Дело в том, что если авто двигается на весах со скоростью более 5 км/ч, то весы не срабатывают, датчик показывает «ошибка». Водители, зачастую, перед весами жмут на газ, в итоге – нулевой результат. И машина едет дальше», - говорит Наумов.

Действительно, заставить водителя пройти процедуру взвешивания невозможно по техническим причинам – чтобы развернуться, фуре нужно проехать несколько километров, а также согласно букве закона – в правилах дорожного движения нет пункта о том, что инспектор габаритно-весового контроля может как-то воздействовать на водителя.

Обходные пути

Еще одна проблема в том, что весовой контроль не происходит 24 часа в сутки 7 дней в неделю. На это просто не хватает кадров. А инспекторы Укртрансбезопасности работают стандартно – по 8 часов. «Да, в горячих точках показательно день-два инспекторы ГВК могут поработать круглосуточно, но на этом все», - убежден Наумов.

Эксперт отмечает, что на сегодня в Украине приблизительно 100 пунктов мобильных ГВК, и чтобы они могли действовать круглосуточно, на каждом из них, согласно нормам охраны труда, должны работать по 12 человек. То есть, инспекторов должно быть 1200 человек, а их в разы меньше на данный момент. Получается - пункты ГВК есть, а контроль осуществлять некому.

Как результат, перегруженные фуры довольно часто объезжают пункт ГВК по грунтовым дорогам. Либо же просто останавливаются неподалеку от пунктов ГВК и ждут, когда инспекторы его покинут. Тогда спокойно едут дальше.

По словам начальника отдела безопасности дорожного движения управления Патрульной полиции в Днепропетровской области Александра Сергиенко, чтобы предотвратить возможность объехать весовой контроль, перевозчиков хотят обязать сделать так, чтобы их водители предъявляли сотрудникам полиции на пунктах автоматического взвешивания схему движения транспортного средства, согласно GPS навигации. Мол, если обнаружится отклонение транспортного средства от маршрута, и при этом будет фиксироваться его перегруз, то будет налагаться штраф еще и за проезд по объездным дорогам.

Однако Владимир Наумов не верит в реализацию такого «нововведения»: «Ни один из перевозчиков на это не пойдет, и никто никакие данные никому давать не будет. На каком основании? К тому же, на сегодня соответствующего постановления Кабмина не существует».

«Бизнес» на перегрузе

Нельзя исключать и варианта, когда сами инспекторы сообщают, где и как долго они будут стоять. «Это – своего рода бизнес. Водители прекрасно знают таксу проезда через пункт ГВК. Но взятку напрямую инспекторы не берут, деньги сбрасываются на карточку третьему лицу…», - говорит Владимир Наумов.

Его слова подтверждают и водители фур, пожелавшие не называть своих фамилий. По словам Андрея К. и его коллеги Игоря М., обоим не раз довелось пользоваться «услугами» инспекторов. «На это мой шеф и деньги дает, - говорит Андрей. – А как иначе? – Груз должен быть доставлен вовремя и в том объеме, который проплатил заказчик».

Водителей с инспекторами «сводят» посредники. «Да и что им (инспекторам) остается? Все равно после «честного» штрафа все едут перегруженными дальше», - говорит Игорь и добавляет, что, в принципе, часто инспекторы безграмотно составляют протоколы, поэтому не трудно их оспорить в суде, чем водители и пользуются, делясь друг с другом подобного рода «лайфхаками».

По словам дальнобойщиков, гораздо действеннее было бы не наказывать водителя, а заставлять оплачивать штрафы грузопоставщика. Причем, сумма взыскания за перегруз должна составлять не 2 тысячи гривен, а 5-10 тысяч евро. «В ЕС наши фуры с перегрузом не едут. Да и фиксация там не как у нас – на весах, а на трассе. Не отвертишься», - подчеркивают они.

Неотвратимость наказания в Европе

По словам основателя транспортно-логистической компании PRM-Logistics Нины Мазур, еще при въезде на территорию любой из стран Евросоюза на пункте пропуска стоят весовые комплексы, на которых взвешивается каждый грузовой автомобиль. «В результате, к примеру, в Польшу нельзя заехать даже с минимальным перегрузом – машину просто возвращают обратно на территорию Украины. Недавно на переходе «Дорохуск» поляки так развернули обратно грузовик, в котором перегруза было всего-то 60 кг», - рассказала она.

В Венгрии несколько иные правила. Заехать на ее территорию с перегрузом можно, но придется единоразово оплатить штраф. В зависимости от величины перегруза, его размер стартует от 250 евро. В Германии размер штрафа зависит и от перегруза, и от километража, который необходимо проехать, чтобы доставить груз в конечную точку. «Если перегруз незначительный, до 50 кг – это будет стоить от 0,5 евро за кг и за каждый км, если перегруз будет в пределах 300 кг - 1,10 евро. Но если оплатить штраф нет возможности, стоит быть готовым к жестким санкциям – автомобиль отправляют на штрафплощадку, на которой сутки стоят 300 евро», - рассказывает Нина Мазур.

В Австрии же, по ее словам, ситуация еще жестче: «лишний» вес следует перегрузить в другое транспортное средство и оплатить штраф за перегруз, в среднем, 1 евро за 1 кг.

К слову, квитанцию об оплате любого штрафа в любой стране Европы следует сохранять до конца поездки – дорожная полиция может остановить грузовой автомобиль в любой точке и в любой момент, взвесить его на месте или направить на ближайшую станцию весового контроля.

«Штрафы и невозможность увильнуть от их оплаты заставляют перевозчиков четко следовать правилам в Европе. К тому же, не стоит забывать, что перевозчик может потерять много времени на все бюрократические формальности, связанные с оплатой и оформлением документов. Как результат – груз может опоздать к заказчику, что, опять же, чревато санкциями», - резюмирует основателя транспортно-логистической компании PRM-Logistics.

Убрать человеческий фактор – недостижимая мечта

Учитывая все вышесказанное, эксперты сходятся во мнении, что в Украине ГВК не работают, поскольку всегда можно «недорого и быстро» договориться на месте. И власти об этом прекрасно осведомлены. Так, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в интервью УНИАН рассказал, что знает о проблеме, когда инспекторы Укртрансбезопасности «собирали деньги с перевозчиков»: «Перевозчики шли в рейс с перегрузом и клали тысячу гривен в карман, так как знали, что на определенном участке будет весовой комплекс и давали взятку, чтобы его пройти».

Чтобы изменить эту ситуацию, планируется устранить человеческий фактор, перейдя на систему автоматического взвешивания. По словам Омеляна, в текущем году, совместно со Всемирным банком, запускается тендер на закупку шести автоматических комплексов взвешивания, которые будут размещены вокруг Киева. «Ожидаем, что, минимум, два-три успеем смонтировать в этом году, а в следующем - еще три. В следующие годы планируем обзавестись, минимум, сотней таких комплексов по всей Украине», - сказал он.

Как это должно работать? По словам директора ГП «Укрдоринвест» Елены Криворучко, в дорожное полотно вшивается специальное оборудование, устанавливается специальная рамка с датчиками, которые фиксируют в датацентре без остановки вес конкретного транспортного средства. «Датчики считывают марку транспортного средства, вес, габариты, номерные знаки, время и дату измерения... Пост транспортного контроля и полиция сразу фиксируют нарушения и принимают соответствующие меры», - рассказала она.

Впрочем, глава совета Всеукраинского центра реформ транспортной инфраструктуры Владимир Наумов относится к такому нововведению скептически. «Подобную систему контроля хотели поставить на трассе Киев-Одесса в самом проблемном месте, а теперь решили расположить в районе Киева... Но у нас нет законодательной базы под этот проект. По сути, фото- и видеофиксация подобного рода нарушений никому не нужна. Поскольку на деле одному нужно возить в любой способ, а другой может на этом неплохо заработать», - считает эксперт.

Вот и получается, что в Украине всем выгодно считать прибыли и кричать, что в стране – убитые дороги, прилагая к разрушению этих самых дорог все усилия.

Нана Черная, Татьяна Урбанская