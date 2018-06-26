Омелян ожидает начала реконструкции взлетной полосы аэропорта «Днепр» уже в этом году

Министр инфраструктуры отметил, что до 2030 года предусмотрено строительство взлетных полос в 25 аэропортах.

Министр инфраструктуры Владимир Омелян ожидает, что реконструкция взлетной полосы аэропорта «Днепр» начнется в этом году, сообщил он в интервью УНИАН.

«В отношении аэропорта «Днепр» - есть политическая воля руководства страны аккумулировать госресурс для реконструкции взлетной полосы. Фактически на строительство новой. Надеюсь, что этот проект мы сможем в этом году начать», - сказал он.

Омелян отметил, что до 2030 года предусмотрено строительство взлетных полос в 25 аэропортах.

«В утвержденном перечне программы транспортной стратегии до 2030 года 19 аэропортов. Если Верховная Рада поддержит бюджет на следующий год, в котором будет предусмотрено минимум 10 миллиардов гривен на строительство взлетных полос, то дело пойдет быстро. Если хотя бы пять лет выделять по десять миллиардов, то тогда мы будем иметь 25 аэропортов по всей стране. То есть, за эти деньги мы построим взлетные полосы, а терминалы, считаю, надо отдавать в руки бизнесу», - сказал он.

Стоит отметить, что местный бюджет городов не позволяет реконструировать взлетные полосы своими силами. К примеру, мэр Днепра Борис Филатов написал открытое письмо президенту Украины Петру Порошенко с просьбой посодействовать в обеспечении города собственным авиационным хабом.

По словам чиновника, сейчас Днепр является единственным городом-милионником в стране и в мире, который не имеет действующего аэропорта. Мэр Днепра акцентировал внимание на том, что бюджет одного города даже в условиях эффективной децентрализации не в состоянии самостоятельно справиться с реализацией такого масштабного проекта. В этой связи он попросил Порошенко повлиять на ситуацию, а со своей стороны пообещал всячески содействовать решению вопроса.

Кроме того, Филатов заверил, что в Украине есть как минимум один частный инвестор, готовый вложить средства в строительство Днепровского аэропорта и сотрудничать с государством. Таким инвестором может быть бизнесмен Александр Ярославский, который заявил, что готов вкладывать деньги в развитие терминала аэропорта "Днепр" в случае реконструкции взлетно-посадочной полосы. К слову, такое сотрудничество может быть успешным, что показывает пример аэропорта "Харьков". Ведь, принадлежащая Ярославскому группа DCH имеет успешный опыт модернизации Международного аэропорта "Харьков" и управления им. Кроме того, бизнесмен недавно заявил, что достиг договоренности с нынешним владельцем днепровского аэропорта о фактической переуступке объекта.

Как сообщал УНИАН, в мае Омелян заявил, что проектная документация для реконструкции взлетной полосы аэропорта «Днепр» готова. Также он заявил, что на реконструкцию понадобится минимум 2 млрд грн.