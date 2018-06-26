Европейское агентство авиабезопасности отказалось от планов ограничивать полеты над востоком Украины - Омелян

В конце сентября прошлого года стало известно, что ЕС хочет закрыть воздушное пространство над тремя украинскими городами.

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) отказалось от планов по рекомендации ограничить полеты для европейских авиакомпаний над восточной частью Украины.

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Об этом Омелян сообщил в интервью УНИАН.

«Вопрос снят с повестки дня. Мы просто в режиме онлайн обмениваемся дополнительной информацией. Европейцы к этому вопросу не возвращаются», – сказал министр.

Как сообщал УНИАН, в конце сентября 2017 года стало известно, что ЕС хочет закрыть воздушное пространство над тремя украинскими городами. Речь идет о международных аэропортах «Харьков», «Днепропетровск» и «Запорожье». По информации компании «Нью Системс АМ», которая управляет международным аэропортом «Харьков», в Государственную авиационную службу Украины от Европейского агентства авиационной безопасности (EASA), осуществляющего контроль над безопасностью движения в авиационном пространстве Европы, поступил проект бюллетеня, которым вводятся ограничения в авиационном движении в восточной части Украины. В частности, в документе признаются опасными полеты в пределах Днепропетровского района полетной информации, в состав которого входят международные аэропорты «Харьков», «Днепропетровск» и «Запорожье». В связи с этим харьковские депутаты обратились к премьер-министру Владимиру Гройсману.

Позже Гройсман поручил министру инфраструктуры Владимиру Омеляну совместно с руководителями других министерств, Госавиаслужбой и СБУ безотлагательно рассмотреть ситуацию относительно возможного ограничения полетов европейских авиакомпаний в несколько аэропортов восточных областей Украины.