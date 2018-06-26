Первая платная дорога Львов-Краковец: стало известно, когда объявят тендер на строительство

Мининфраструктуры объявит тендер на строительство дороги Львов-Краковец до конца этого года.

Тендер на строительство первой платной дороги по маршруту Львов-Краковец, который пытаются провести с 2015 года, будет объявлен до конца этого года.

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Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян в интервью УНИАН.

«После изменения законодательства мы финализируем проект первой платной дороги Львов-Краковец совместно со Всемирным банком. Надеюсь, что до конца этого года мы сможем начать тендер. Заинтересованность есть – две компании подали свои заявки о намерениях», - сказал он.

По словам Омеляна, интерес к строительству концессионных дорог в Украине проявляют китайские компании.

«Также был успешным мой визит в Китай на позапрошлой неделе. Есть перспектива, что китайские компании зайдут в Украину. При этом, по их подсчетам, концессионные дороги в нашей стране будут рентабельными. Кстати, западные специалисты считают, что в Украине с трафиком определенные проблемы – он, по их мнению, недостаточен», - отметил министр.

Как сообщал УНИАН, в марте этого года и.о. главы «Укравтодора» Славомир Новак заявил, что первую концессионную дорогу в Украине планируют построить от Львова до Польши.

Концессионную дорогу пытаются построить уже давно. Еще в мае 2015 года "Укравтодор" объявил конкурс на строительство первой в Украине концессионной дороги Львов - Краковец, разговоры о строительстве которой велись уже более десяти лет. Но в сентябре того же года стало известно, что конкурсные заявки претендентов - украинской компании "Украинские транспортные магистрали" и французской Bouygues - не соответствуют условиям конкурса. В связи с этим Министерство инфраструктуры сообщило, что рассчитывает запустить в новом формате этот конкурс после того, как будет усовершенствовано законодательство Украины о концессии, а также о государственно-частном партнерстве.

27 февраля 2018 года Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сфере строительства и эксплуатации автомобильных дорог», которым разрешается строить и эксплуатировать автомобильные дороги на условиях концессионного договора.