Столичный ж/д вокзал возобновил работу после ложного "минирования"

Железнодорожный вокзал станции Киев-Пассажирский возобновил работу после ложной угрозы минирования, сообщили УНИАН в пресс-службе Юго-Западной железной дороги.

«Информация о минировании оказалась ложной, с 12:56 вокзал возобновил работу», - отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, звонок о минировании столичного вокзала поступил в 11:33 в центр по обслуживанию пассажиров, после чего правоохранители приступили к проверке достоверности данной информации.

Читайте такжеВ Харькове на двух станциях метрополитена обнаружили гранатыСправка УНИАН. Юго-Западная железная дорога является одной из ведущих транспортных артерий государства. В ведении ЮЗЖД находится около 20% основных производственных фондов «Укрзализныци».

ЮЗЖД занимает второе место по объему перевозок среди шести железных дорог Украины. В общем объеме грузовых перевозок в Украине каждая шестая тонна приходится на долю ЮЗЖД. Железная дорога в основном расположена на территории Киевской, Винницкой, Житомирской, Черниговской, Сумской и Хмельницкой областей.