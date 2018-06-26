Омелян рассказал, когда могут начать строительство евроколеи из Львова до границы с Польшей
Строительство железной дороги с европейской шириной колеи 1435 мм между Львовом и Варшавой на участке от Равы-Русской до Брюховичей может быть начато в следующем году.
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Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян в интервью УНИАН.
«Ситуация в направлении Рава-Русская с продлением до Брюховичей евроколеи сложнее. Необходимо примерно 50 миллионов евро. Этот проект можно реализовать в следующем году», - сказал он.
Как сообщал УНИАН, в прошлом году заместитель министра инфраструктуры Виктор Довгань заявлял, что пассажирское и грузовое сообщение узкой колеей между Украиной и Польшей будет проходить по маршруту Львов — Рава-Русская — Варшава.
Также в «Укрзализныце» сообщали, что общая дистанция от Варшавы до Львова составляет около 330 км. При этом европейская колея проходит по территории Польши и 7 км до Равы-Русской. Таким образом, остается построить 58 км пути до Брюховичей.