"Покращення" уже наступает: "Нафтогаз" решил арендовать 45 авто за 40 млн гривень

Крупнейший государственный энергохолдинг «Нафтогаз Украины» намерен арендовать 45 автомобилей, включая 6 представительского класса, за 40 млн грн для перевозок пассажиров вне расписания.

Об этом говорится в сообщении компании, опубликованном на сайте «Государственные закупки».

Согласно тендерной документации, авто представительского класса должны обладать двигателем объемом не менее 4 900 куб. см, комфортабельным салоном и двухзонным климат-контролем.

Кроме этого, компания намерена нанять 10 автомобилей бизнес класса с объемом двигателя не менее 3 100 куб. см.

При этом в документе отмечается, что авто должны предоставляться вместе с водителем до 18 часов в сутки.

Конкурсные предложения будут приниматься до 25 декабря 2014 года.

Читайте такжеИз госбюджета выделили 103 миллиарда на покрытие дефицита «Нафтогаза» Как ранее сообщал УНИАН, по словам премьер-министра Арсения Яценюка, правительство в течение 9 месяцев текущего года выделило 103 млрд грн на покрытие дефицита бюджета НАК «Нафтогаз Украины».

НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

«Нафтогаз Украины» в 2013 году увеличил чистый убыток на 14% - до 12,521 млрд грн с 10,968 млрд грн в 2012 году.