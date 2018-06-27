Путь к морю: журналисты проинспектировали дороги к самым популярным украинским курортам (видео)

Журналисты рассказали, к чему стоит готовиться, отправляясь в путешествие по Украине.

Журналисты из Киева, Кропивницкого и Запорожья отправились в популярнейшие украинские курорты: Одессу, Коблево и Бердянска.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

Прямо сейчас они едут на автомобилях, каждый по собственному маршруту, и уже одолели почти половину пути. Журналисты рассказали, к чему стоит готовиться, отправляясь в путешествие по Украине.

Киев-Одесса

Автобан Киев-Одесса называют одной из лучших дорог Украины, поэтому съемочная группа планировала быстро добраться до курорта. Однако из-за сильного ливня пришлось значительно снизить скорость. Также на выезде из Киева попали в пробку, ведь сейчас происходит масштабный ремонт Кольцевой дороги.

Кропивницкий - Коблево

Другим популярным туристическим маршрутом является Коблево. Отрезок дороги до моря в Кировоградской области наконец начали ремонтировать, тут стелят абсолютно новое покрытие. Такие работы вызывают незначительные заторы: действует принцип реверсивного движения – по очереди пускают машины, которые едут в разные стороны. Это стоит учитывать при расчете времени путешествия. Однако за табличкой пересечения Николаевской области дорожное покрытие находится в ужасном состоянии, или вообще почти отсутствует.

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Запорожье – Бердянск

Между Запорожьем и Бердянском всего 200 километров. В этом направлении первые 50 километров дороги не в идеальном состоянии, однако ими можно двигаться совершенно беспрепятственно. После поворота непосредственно на Бердянск появляются первые большие ямы-кратеры, а вот за городком Токмак начинается настоящая полоса препятствий, где проехать и оставить автомобиль невредимым очень трудно. Поэтому журналист советует всем отдыхающим ехать в объезд через Мелитополь, это на 40 километров дольше, но значительно безопаснее для машины.