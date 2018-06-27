Boeing показал концепт уникального гиперзвукового пассажирского самолета

На рынке нечто подобное появится примерно через 20-30 лет при условии, что Boeing вплотную подойдет к разработке такой машины.

На конференции Американского института аэронавтики и астронавтики американская компания Boeing представила изображение перспективного гиперзвукового пассажирского самолета.

Предполагается, что авиалайнер сможет перевозить пассажиров со скоростью, превышающей скорость звука примерно в пять раз, передает Naked Science.

В Boeing отмечают, что такой самолет позволит добраться из Нью-Йорка в Токио примерно за два часа.

Самолет снабдили фюзеляжем крайне обтекаемой формы. Лайнер также получил носовую часть, внешне похожую на огромную иглу. По мнению экспертов, такие решения, помимо прочего, позволят минимизировать звуковой удар, возникающий при движении со сверхзвуковой скоростью. Специалисты издания New Atlas отмечают, что конструкция кормовой части может свидетельствовать о выборе криогенного водородного топлива.

Авиалайнер нельзя назвать крупным. Концепт, очевидно, рассчитан на перевозку нескольких десятков пассажиров, хотя в теории может появиться версия с увеличенной или, наоборот, уменьшенной пассажировместимостью.

Читайте такжеВ США разрабатывают «тихий» сверхзвуковой самолет

Подтвердить или опровергнуть правильность выбранной концепции получится не скоро. На рынке нечто подобное появится примерно через 20-30 лет. Конечно, при условии, что Boeing вплотную подойдет к разработке такой машины. Полученные в рамках исследования наработки могут применяться как в гражданской, так и в военной сферах.

Гиперзвуковые скорости значительно превосходят скорость звука в атмосфере. Со второй половины XX века это понятие обычно относят к сверхзвуковым скоростям с числами Маха выше пяти. Гиперзвуковой полет - часть сверхзвукового режима полета, который проходит в сверхзвуковом потоке газа.

Ранее сообщалось, что конкурент Boeing - американская компания Lockheed Martin - заключила с NASA контракт на создание демонстратора технологий сверхзвукового самолета будущего. Он должен быть небольшим одноместным самолетом, по размеру сравнимым с истребителем F-16. Разработает демонстратор технологий Skunk Works - подразделение Lockheed Martin, которое занимается секретными разработками и ответственно за многие громкие проекты, такие как F-117 Nighthawk.