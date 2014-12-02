На праздники пустят дополнительные поезда Николаев - Киев и Одесса - Ужгород

В пресс-службе ведомства УНИАН сообщили, что открыта продажа билетов на поезд № 210/209 по маршруту Николаев – Киев, который будет отправляться из Николаева с 25 по 29 декабря 2014 года и 4, 7, 11 января 2015 года в 21:47 и прибывать в столицу в 12:09. В обратном направлении поезд будет отправляться с 26 по 30 декабря и 5, 8, 12 января в 15:45 и прибывать в Николаев в 06:22.

Поезд № 242/241 по маршруту Одесса – Ужгород будет отправляться из Одессы с 26 по 30 декабря и со 2 по 10 января в 10:49 и прибывать в 05:00. «Продажа билетов на этот поезд открыта пока в одну сторону», - уточнили в пресс-службе.

Кроме того, по состоянию на 2 декабря ведомство открыло продажу на дополнительные поезда из Киева в Ужгород, Ивано-Франковск и Каменец-Подольский.

В частности, поезд № 207/208 по маршруту Киев - Ужгород будет отправляться из столицы с 26 по 30 декабря включительно и с 1 по 10 января в 17:30 и прибывать в Ужгород в 9:31. В обратном направлении поезд будет отправляться с 27 по 31 декабря и со 2 по 11 января в 13:21 и прибывать в столицу в 06:17.

Поезд № 269/270 сообщением Киев - Ивано-Франковск будет отправляться из Киева с 26 по 30 декабря и со 2 по 10 января в 22:23 и прибывать в Ивано-Франковск в 11:37. В обратном направлении поезд будет отправляться с 27 по 29 декабря и с 3 по 11 января в 23:24 и прибывать в столицу в 13:45.

Читайте также"Укрзализныця" начала продажу билетов на дополнительные поезда к новогодним праздникамПоезд № 219/220 Киев - Ивано-Франковск будет отправляться из столицы с 26 по 30 декабря и со 2 по 11 января в 00:12 и прибывать в Ивано-Франковск в 13:11. В обратном направлении поезд будет отправляться с 26 по 28 декабря и со 2 по 11 января в 20:00 и прибывать в Киев в 09:01.

В пресс-службе агентству УНИАН уточнили, что продажа билетов на вышеуказанные поезда уже открыта во всех железнодорожных кассах и в онлайн-системе бронирования и покупки проездных документов booking.uz.gov.ua.

Круглогодичный поезд № 773/774 сообщением Киев - Каменец-Подольский отправится из Киева 29 декабря в 23:31 и прибудет в Каменец-Подольский в 6:01. В обратном направлении поезд отправится 30 декабря в 10:07 и прибудет в столицу в 16:50.

«Укрзализныця» увеличила срок предварительной продажи билетов с 30 до 45 суток.

«Укрзализныця» постоянно анализирует спрос пассажиров на перевозки железнодорожным транспортом и назначает дополнительные поезда по наиболее популярным маршрутам, а также включает дополнительные вагоны в состав графиковых поездов», - подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, 19 ноября «Укрзализныця» открыла предварительную продажу билетов на все внутригосударственные поезда, курсирующие в период новогодних праздников, по 2 января 2015 года включительно, за исключением поездов в крымском, луганском и донецком направлениях.

В среднем ежесуточно «Укрзализныця» предлагает пассажирам на период новогодних праздников более 55 тыс. мест в 99 поездах внутреннего сообщения, не считая крымского, донецкого и луганского направлений.