Из Львова хотят запустить авиарейсы в Португалию и Францию
Гендиректор аэропорта «Львов» Татьяна Романовская заявила, что одним из первоочередных направлений, которое намерены открыть для авиаперелетов из города, является столица Португалии - Лиссабон.
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Об этом она рассказала в интервью Zaxid.net.
По словам топ-менеджера, выбор данного и других маршрутов базируется на анализе движения пассажиров из Львова транзитом через европейские аэропорты.
"Мы имеем статистику, кто куда из Львова летает через транзитные аэропорты. И сейчас в списке направлений, которые необходимо иметь сегодня - это аэропорты Испании и Португалии. Вот у нас уже есть Барселона и Мадрид, но спрос значительно больше, поэтому нам надо еще уговаривать какого-то лоукостера, чтобы открыть, например, Валенсию. Ну и очень нам нужен рейс на Лиссабон. Мы активно работаем над этим направлением, и я очень надеюсь, что в следующем году мы будем иметь Португалию", - заявила Романовская.
Также она добавила, что есть планы по расширению маршрутной сети и в направлении Франции: "Мы ведем переговоры об открытии рейсов во Францию и договариваемся о сотрудничестве с несколькими азиатскими авиакомпаниями".
Напомним, 27 апреля авиакомпания МАУ возобновила прямое авиасообщение между Львовом и Барселоной.
22 июня Ernest Airlines запустила полеты по двум новых направлениям из аэропорта Львов - в Милан (Мальпенса) и Рим (Фьюмичино).