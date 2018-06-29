Из Львова хотят запустить авиарейсы в Португалию и Францию

Выбор маршрутов базируется на анализе движения пассажиров из Львова транзитом через европейские аэропорты.

Гендиректор аэропорта «Львов» Татьяна Романовская заявила, что одним из первоочередных направлений, которое намерены открыть для авиаперелетов из города, является столица Португалии - Лиссабон.

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Об этом она рассказала в интервью Zaxid.net.

По словам топ-менеджера, выбор данного и других маршрутов базируется на анализе движения пассажиров из Львова транзитом через европейские аэропорты.

"Мы имеем статистику, кто куда из Львова летает через транзитные аэропорты. И сейчас в списке направлений, которые необходимо иметь сегодня - это аэропорты Испании и Португалии. Вот у нас уже есть Барселона и Мадрид, но спрос значительно больше, поэтому нам надо еще уговаривать какого-то лоукостера, чтобы открыть, например, Валенсию. Ну и очень нам нужен рейс на Лиссабон. Мы активно работаем над этим направлением, и я очень надеюсь, что в следующем году мы будем иметь Португалию", - заявила Романовская.

Также она добавила, что есть планы по расширению маршрутной сети и в направлении Франции: "Мы ведем переговоры об открытии рейсов во Францию ​​и договариваемся о сотрудничестве с несколькими азиатскими авиакомпаниями".

Напомним, 27 апреля авиакомпания МАУ возобновила прямое авиасообщение между Львовом и Барселоной.

22 июня Ernest Airlines запустила полеты по двум новых направлениям из аэропорта Львов - в Милан (Мальпенса) и Рим (Фьюмичино).