Россия планирует в 2015 году начать строительство железной дороги в обход Украины

Строительство железнодорожного обхода, который позволит поездам следовать на юг России, не пересекая территорию Украины, начнется в 2015 году и будет завершено к 2018 году, сообщил в интервью РИА Новости министр транспорта РФ Максим Соколов.

Проект обхода существовал в планах несколько лет, но его активное обсуждение вновь началось в связи с последними событиями в Украине. Речь идет о строительстве железнодорожной линии Прохоровка — Журавка — Чертково — Батайск. Сейчас поездам, следующим по территории РФ на юг страны, приходится пересекать территорию Украины в районе Воронежской и Ростовской областей.

Читайте такжеКрупнейший в России банк ВТБ заявляет о панике в банковской системе страны"В следующем году (начнется строительство). Мы понимаем, как пойдет трасса этой железной дороги, которая исключит прохождение участков по территории Украины в приграничной зоне… С учетом проектирования (строительство займет) не больше трех лет… К 2018 году мы получим спрямленный участок на нашей территории", — сообщил министр.

Соколов заявлял ранее, что из бюджета РФ в 2015 году на проект планируется направить 7 миллиардов рублей, в 2016 году — 18,5 миллиарда рублей, и в 2017 году — 31,1 миллиарда рублей.

Заниматься строительством обхода будут РЖД. Глава РЖД Владимир Якунин ранее говорил, что проектировка маршрута начнется после того, как будут приняты соответствующие государственные решения. По его словам, речь идет примерно о 60 километрах маршрута по территории со сложным рельефом.