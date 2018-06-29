Россия испытала в Крыму санкционную турбину Siemens

Российское министерство энергетики отчиталось об успешном проведении испытаний.

Министерство энергетики России заявило, что провело первое испытание немецкой турбины Siemens, которую установили в аннексированном Крыму вопреки санкциям Евросоюза.

Об этом сообщает Reuters.

Российское министерство энергетики отчиталось, что новая турбина успешно прошла тест на одном из двух новых энергоблоков вблизи аннексированного Симферополя.

Ранее эксперты заявляли, что России будет сложно активировать турбины и программное обеспечение без помощи инженеров Siemens.

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Однако, как пишет агентство, тестирование показало, что Россия все больше приближается к возможности запуска турбин и начала их использования для изготовлени электроэнергии для Крыма.

Сейчас в Крыму достраивают вторую электростанцию ​​вблизи Севастополя, там тоже используют немецкие турбины. Россия планирует запустить две электростанции в сентябре-ноябре.

Как сообщал УНИАН, в середине июля 2017 года Россия доставила в аннексированный Крым четыре газовые турбины, которые по внешнему виду напоминают оборудование производства немецкого концерна Siemens. Комментируя это событие, в Siemens заявили, что имеют доказательства, что все четыре турбины, которые поставлялись для осуществления проекта на юге России, вместо этого они незаконно попали в Крым. Позже Германия потребовала от ЕС введения новых санкций из-за ситуации с турбинами Siemens, которые незаконно попали в оккупированный Крым.

Справка УНИАН. Siemens AG - немецкий технологический концерн, ведущий мировой производитель электротехники и электроники для промышленности и энергетики, медицинского оборудования, городской инфраструктуры. Штаб-квартиры концерна находятся в Берлине и Мюнхене. Немецкий концерн Siemens имеет длительную историю сотрудничества с украинскими и российскими компаниями. Концерн поставляет оборудование для работы электростанций и других объектов энергетики. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter