УЗ назначила доппоезда на Новый год в Кременчуг и Полтаву

В пресс-службе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины УНИАН сообщили, что круглогодичный двухгруппный поезд № 782/774, 773/781 отправится в дополнительные рейсы из Кременчуга, Полтавы и Киева 30 декабря.

В частности, из Кременчуга вышеуказанный поезд отправится в 06:25, из Полтавы - в 06:05 и прибудет в столицу в 11:44. В обратном направлении поезд отправится в 18:32 и прибудет в Кременчуг в 23:51, в Полтаву в 23:52.

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Также сообщается, что «Укрзализныця» полностью открыла продажу на ранее назначенный дополнительный поезд № 242/241 по маршруту Одесса – Ужгород, который будет отправляться из Одессы с 26 по 30 декабря и со 2 по 10 января в 10:49 и прибывать в Ужгород в 05:00. В обратном направлении поезд будет отправляться с 27 по 31 декабря и с 3 по 11 января в 12:32 и прибывать в Одессу в 06:59.

«Укрзализныця» увеличила срок предварительной продажи билетов с 30 до 45 суток.

«Укрзализныця» постоянно анализирует спрос пассажиров на перевозки железнодорожным транспортом и назначает дополнительные поезда по наиболее популярным маршрутам, а также включает дополнительные вагоны в состав графиковых поездов», - подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, ранее "Укрзализныця" на период новогодних и рождественских праздников назначила ряд дополнительных поездов, соединяющих столицу с Ужгородом, Ивано-Франковском, Каменец-Подольским, Николаевом и Одессой.

В среднем ежесуточно «Укрзализныця» предлагает пассажирам на период новогодних праздников более 55 тыс. мест в 99 поездах внутреннего сообщения, не считая крымского, донецкого и луганского направлений.