В Харькове у трамвая на ходу отказали тормоза (фото)
17:52, 30 июня 2018Транспорт/Связь
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К счастью, в результате случившегося никто не пострадал.
Ілюстрація / REUTERS
В Харькове у трамвая, который вез пассажиров, на ходу отпала тормозная деталь.
Об этом на официальной странице в Facebook сообщило облуправление Укртрансбезопасности.
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По информации службы, инцидент приключился вчера, 29 июня, около 10:00. На перегоне от станции метро "Харьковский тракторный завод" до остановки Северина Потоцкого у трамвая №23 вышла из строя тормозная система вагона.
К счастью, в результате случившегося никто не пострадал. В пресс-службе мэрии не смогли подтвердить или опровергнуть ЧП.
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