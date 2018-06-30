В Харькове у трамвая на ходу отказали тормоза (фото)

17:52, 30 июня 2018
Транспорт/Связь
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Ілюстрація / REUTERS

Об этом на официальной странице в Facebook сообщило облуправление Укртрансбезопасности.

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По информации службы, инцидент приключился вчера, 29 июня, около 10:00. На перегоне от станции метро "Харьковский тракторный завод" до остановки Северина Потоцкого у трамвая №23 вышла из строя тормозная система вагона.

К счастью, в результате случившегося никто не пострадал. В пресс-службе мэрии не смогли подтвердить или опровергнуть ЧП.

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Теги: #Харьков#трамвай