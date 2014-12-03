Пассажиры Керченской переправы: причалы разбиты как после бомбежки, организации нет

Пассажиры Керченской переправы в оккупированном Россией Крыму жалуются на долгое ожидание, разбитые причалы, как после бомбежки, и полное отсутствие организации работы, передает KERCH.COM.RU.

По данным, которые удалось собрать журналистам сайта, ночью с 1 на 2 декабря на линии «Крым-Кавказ» курсировало пять паромов, однако неудобство доставляло долгое ожидание со стороны порта «Кавказ». Чтобы переправиться, автомобилистам пришлось провести 3 часа в первом накопителе, затем еще 3 часа ушло на дорогу до самого порта и ожидание в последнем накопителе.

Читайте такжеОккупационные власти Крыма признали, что Россия создала "бардак" на Керченской переправеПроблема заключается в том, что со стороны порта «Кавказ» очень много желающих переправиться, а вот в «Крыму» накопители пустые. Автомобили загружают на паром, а после все стоят в ожидании заполнения парома со стороны полуострова. «Несколько часов паром не отправлялся, так как такой же паром в Керчи стоял пустой - нет желающих ехать, а пустыми они ходить не хотят. Поэтому ждали, когда заполнится паром в Керчи, придёт в порт Кавказ, разгрузится, загрузится, и опять будем ждать, когда же загрузится паром в Керчи. А в это время в порту Кавказ скапливаются машины, отстойник уже забит. Вот зачем создавать проблемы людям, чтобы потом героически с привлечением МЧС их преодолевать?», - рассказал журналистам сайта пассажир Игорь Карманов.

Следующая проблема – разбитые причалы. Автомобили, которые выгружаются с паромов в порту «Крым», рискуют остаться без порогов или повредить бампер.

Какая обстановка на Керченской переправе, можно увидеть в видеороликах, представленных в публикации сайта KERCH.COM.RU.