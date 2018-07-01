В Киеве состоится концерт с участием Малковича: людей предупредили о перекрытии улиц (фото, видео)

С 20.00 до 24.00 будет ограничено движение всех видов транспорта по Владимирскому проезду и улице Владимирской.

В Киеве сегодня вечером в связи с концертом на Софийской площади будет запрещено движение транспорта на прилегающих улицах.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"В частности, предусмотрен запрет проезда всех видов транспорта по Владимирскому проезду (от перекрестка с ул. Владимирской до перекрестка с ул. Малой Житомирской) и по ул. Владимирской (от перекрестка с ул. Рейтарской до перекрестка с ул. Большой Житомирской) во время концерта - с 20:00 до 24:00 в соответствии с согласованной схемой организации дорожного движения", - говорится в сообщении.

Также изменено движение троллейбусов и автобусов, курсирующих мимо Софийской площади.

В 21.00 на Софийской площади начнется масштабное художественное мероприятие - исполнение поэмы «Портрет Линкольна» для чтеца и симфонического оркестра, написанной американским композитором Аароном Коплендом. Мероприятие пройдет в рамках международного проекта «Пути дружбы».

Музыканты сыграют отрывки из опер Верди, а также музыкальный монолог Авраама Линкольна, который будет читать звезда Голливуда, американский актер Джон Малкович, дирижировать - звезда мировой классики, бывший главный дирижер миланской оперы Риккардо Мути, который 21 год назад впервые устроил концерт в разрушенном войной Сараево. С тех пор маэстро ежегодно с помощью музыки пытается нести добро в массы.

"Разные национальности могут иметь разную культуру, но чувства у всех одинаковые. Именно музыка создает то чудо, которое иногда неспособны создать правительства, политики или дипломаты", - говорит музыкант.

78-летний итальянец признается, что ни минуты не колебался, когда ему предложили дать концерт в Украине.

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"Я увлекаюсь музыкальной культурой вашей страны. Украина дала миру большое количество певцов, пианистов, скрипачей, которые сделали вклад в историю музыки за последние два столетия. Кроме того, украинцы и итальянцы очень похожи по страсти, темпераменту. Поэтому я сразу сказал "да", - рассказал маэстро.

Риккардо Мути в свое время примирил на своем концерте президентов трех враждебных государств - Италии, Хорватии и Словении. Он выступал в Ереване и Стамбуле, прилетев в Турцию на армянских самолетах. Его оружие - это музыка.

"Мы хотим привнести дух дружбы и мира через музыку. И, хотя мы можем иметь свои собственные мысли, мы не вступаем в политические дискуссии. Наш главный посыл - решите проблемы и любите друг друга!" - заявил Мути, которому уже вручили звание почетного профессора Национальной музыкальной академии имени Чайковского.

Организаторы проекта уверяют, что грандиозное действо состоится при любой погоде.