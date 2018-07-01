Польша запустит для украинцев поезд в Берлин

Польские железнодорожники радуются увеличению пассажиропотока из Востока.

Польская железнодорожная компания PKP Intercity намерена в 2018 году наладить прямое железнодорожное сообщение между Перемышлем и Берлином.

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на Rynek kolejowy.

Это обусловлено трафиком, что растет, на восточной границе Польши и миграцией граждан Украины в страны ЕС.

В PKP Intercity хотят этим воспользоваться и добиться того, чтобы это движение осуществлялось именно по железной дороге.

Для этого до конца года запустят состав из прицепных вагонов, который из Перемышля будет идти через Вроцлав и Зеленую Гуру в столицу Германии.

Читайте такжеИз Мукачево в Будапешт до конца лета пустят прямой поезд по евроколее

"Сообщение с Украиной оказалось выстрелом в десятку. Поезда из Перемышля во Львов и Киев с каждым годом перевозит все больше пассажиров. За первые пять месяцев имеем уже столько пассажиров, сколько за весь прошлый год, когда фиксировалось двукратное увеличение путешественников. Очевидно, что стоит ждать следующего удвоения количества пассажиров в направлениях с Востока", - заявил глава PKP Intercity Марек Хранюк.

По словам топ-менеджера, поезд получит название "Метрополь". Это будет состав вагонов, который в Вроцлаве будет прицеплять к составу, что движется в Берлин.