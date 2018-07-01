Флот ВМС Украины пополнят патрульные катера из США – министр обороны

Степан Полторак также сообщил, что в этом году должно быть завершено строительство десантно-штурмовых катеров, продолжена работа по строительству корвета, а также по разработке и строительству артиллеристских бронированных катеров.

Флот Военно-морских сил Вооруженных сил Украины пополнят новые боевые единицы, в том числе патрульные катера от партнеров из США.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Одессе во время церемонии, посвященной Дню ВМС Украины, заявил министр обороны генерал армии Степан Полторак.

«В 2018 году ВМС обретут боевые возможности, будет сформировано командование морских сил, командование морской пехоты, мы должны завершить формирование второй бригады морской пехоты. В этом году, кроме тех катеров, которые только что ввели в боевой состав, мы ожидаем получение патрульных катеров от наших партнеров из США», - сказал Полторак.

Читайте такжеПорошенко рассказал о ежедневном "интенсивном наращивании боевого потенциала" морпехов

Он также добавил, что должно быть завершено строительство десантно-штурмовых катеров, продолжена работа по строительству корвета, а также по разработке и строительству артиллеристских бронированных катеров.

Как подчеркнул министр обороны, 2018 год будет непростым для ВМС, как и для всего сектора безопасности и обороны Вооруженных сил Украины.

«Мы все вместе поставили перед собой амбиционные задачи – вступление в Евросоюз и в НАТО. Закон, который принят Верховной Радой, «О национальной безопасности» – является очень мощным сигналом и свидетельством необратимости реформ, которые происходят в секторе безопасности и обороны. Необратимости нашего пути, который мы выбрали для себя, – пути демократичного общества», - подчеркнул Полторак.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 1 июля, в Одессе состоялась церемония включения в состав ВМС Украины малых бронированных артиллеристских катеров проекта 58155 «Вышгород», «Лубны», «Кременчуг», «Никополь», построенных частным акционерным обществом «Завод «Кузня на Рыбальском».

В апреле пресс-центр Командования ВМС Украины сообщил, что Соединенные Штаты Америки передадут украинским ВМС два 30-метровые патрульных катера класса Island, которые были на службе береговой охраны США.