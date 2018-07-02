Крымнаш: Google Maps подписали Крымский мост на двух языках (карты)

07:38, 02 июля 2018
Транспорт/Связь
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На карте Google появилось название Крымского моста на украинском языке / Скриншот

Сервис Google Maps подписал Крымский мост на двух языках — на русском со стороны Тамани и на украинском — со стороны оккупированного полуострова.

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На это обратила внимание пользовательница Twitter под ником Ludmila Deyalta. "На Google-картах Крымский мост демонстративно подписали на украинском языке, но ближе к Таманскому п-ову Крымский мост написан на русском языке. Ну так.. на всякий случай", - говорится в ее сообщении.

Как сообщал УНИАН, церемония открытия транспортного перехода через Керченский пролив состоялась 15 мая. Первой по мосту из Кубани в аннексированный Крым проехала колонна строительной техники во главе с КамАЗом, которым управлял президент России Владимир Путин.

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Теги: #Google Maps#крымский мост