Крымнаш: Google Maps подписали Крымский мост на двух языках (карты)

Если смотреть на Крымский мост со стороны Таманского полуострова, то он подписан на русском языке. Украинская надпись появляется ближе к оккупированному Крыму.

Сервис Google Maps подписал Крымский мост на двух языках — на русском со стороны Тамани и на украинском — со стороны оккупированного полуострова.

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На это обратила внимание пользовательница Twitter под ником Ludmila Deyalta. "На Google-картах Крымский мост демонстративно подписали на украинском языке, но ближе к Таманскому п-ову Крымский мост написан на русском языке. Ну так.. на всякий случай", - говорится в ее сообщении.

Как сообщал УНИАН, церемония открытия транспортного перехода через Керченский пролив состоялась 15 мая. Первой по мосту из Кубани в аннексированный Крым проехала колонна строительной техники во главе с КамАЗом, которым управлял президент России Владимир Путин.