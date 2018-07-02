В России будут блокировать краденые телефоны - СМИ

Авторы концепции приводят в пример Турцию, где использование системы контроля по IMEI помогло сократить число краж мобильных телефонов на 95%.

В России могут ввести систему контроля сотовых телефонов по уникальным кодам IMEI (International Mobile Equipment Identity, международный идентификатор мобильного оборудования) для борьбы с кражами телефонов и "серым" ввозом мобильных устройств.

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Об этом сообщает Росбалт со ссылкой на текст концепции, которую подготовили эксперты при правительстве и одобрила комиссия Совета Федерации.

"Согласно документу, регистрировать устройства в этой системе будут компании-импортеры и люди, которые купили смартфоны за рубежом. Регистрацию можно будет пройти в салонах сотовой связи или на специальном портале", - отмечает издание.

Устройство можно будет привязать к SIM-карте, и в этом случае оператор при пропаже телефона заблокирует его по заявлению абонента. Если телефон в момент пропажи привязан к SIM-карте не был, его заблокируют после сверки с абонентом последних операций, включая звонки и SMS-сообщения. Телефоны, информации о которых в базе нет, начнут отключать через два или три года с момента начала регистрации.

"Телефоны, которые не прошли официальное таможенное оформление или украдены, окажутся в черном списке и ни в одной российской сотовой сети работать не будут. Устройства, кодов которых нет ни в реестре зарегистрированных, ни в черном списке, попадут в "серый список". Их владельцам направят уведомления о необходимости провести проверку статуса телефона", - говорится в сообщении.

Авторы концепции приводят в пример Турцию, где использование системы контроля по IMEI помогло с 2006 по 2010 год сократить число краж мобильных телефонов на 95% и принесло дополнительно 10,5 миллиарда налоговых поступлений. В документе говорится, что до 40% мобильных телефонов в Россию ввозят нелегально или занизив таможенную стоимость.