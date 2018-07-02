Bravo Airways объясняет отмену рейсов долгом туроператора почти в 1 миллион долларов

Bravo Airways приняла решение о начале выполнения пяти гуманитарных рейсов за свой счет с целью обеспечения доставки около 850 пассажиров, пострадавших от действий туроператора.

Авиакомпания Bravo Airways объясняет отмену своих рейсов тем, что туроператор OASIS в течение последних двух лет не выполнял перед ней финансовые обязательства, нарастив задолженность до 25 млн грн по состоянию на 27 июня.

Об этом сказано в сообщении пресс-службы авиакомпании.

«На данный момент мы делаем все возможное, чтобы урегулировать расписание и в максимально короткие сроки осуществить все запланированные рейсы», - сказано в сообщении.

В Bravo Airways добавили, что после проведения консультаций с Министерством инфраструктуры, Министерством иностранных дел и Министерством экономического развития и торговли принято решение о начале выполнения пяти гуманитарных рейсов за счет авиакомпании с целью обеспечения доставки около 850 пассажиров, пострадавших от действий туроператора.

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«Подробное расписание рейсов будет опубликовано нами в ближайшее время после согласования всех необходимых процедурных вопросов, связанных с обеспечением полетов», - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, по данным СМИ, около 300 украинских туристов с 27 июня не могли вылететь в Харьков из аэропорта имени Хабиба Бургибы, который расположен в городе Монастир (Тунис). Часть туристов остаются в аэропорту Монастир, остальных - разместили в отеле города Сус.

Пассажиры утверждают, что авиакомпания Bravo Airways и туроператор Oasis Travel, в лице принимающей компании Insight Holidays, не выполняют своих обязательств по возвращению граждан Украины домой.

Похожая ситуация возникла с туристами из Николаева, которые не смогли вовремя вылететь из Грузии.