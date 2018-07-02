Путин продлил транзитные ограничения для украинских грузов

Ограничения на транзит украинской продукции по территории России в Казахстан и Киргизстан продлены еще на полгода.

Россия продлила на полгода ограничения на транзит продукции из Украины через территорию РФ в Казахстан и Киргизстан.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля, соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

"Внести в указ президента Российской Федерации от 1 января 2016 года № 1 "О мерах по обеспечению экономической безопасности и национальных интересов Российской Федерации при осуществлении международных транзитных перевозок грузов с территории Украины на территорию Республики Казахстан или Киргизской Республики через территорию Российской Федерации"… изменение, заменив в пункте 4 слова "до 30 июня 2018 года" словами "до 1 января 2019 года", - говорится в документе.

Справка УНИАН. В декабре 2015 года Россия приняла ряд решений, которые ограничивают, а в некоторых сегментах полностью отменяют торговые отношения с Украиной. Среди таких решений - приостановление Россией действия Договора о зоне свободной торговли в отношении Украины в рамках СНГ. Ограничительные меры вступили в силу с 1 января 2016 года. 2 января Украина ввела зеркальные торговые меры, а именно - импортные пошлины на широкий спектр российских товаров и товарных групп в размере от 1,5% до 19%. Часть сборов имеет переходный период в 3-5 лет.

С 1 января 2016 года Россия полностью запретила транзит украинского экспорта по российской территории. По подсчетам Минэкономразвития, объем транзита составляет порядка 1,8 миллиарда долларов в год.