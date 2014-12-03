ПЖД сократила отчисления в бюджеты и целевые фонды почти на 11%

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе дороги.

В частности, за указанный период Приднепровская магистраль перечислила в государственный бюджет 847,65 млн грн, в местные бюджеты – 392,83 млн грн, в целевые фонды соцстраха – 940,89 млн грн.

В ноябре текущего года ПЖД уплатила в бюджеты всех уровней и государственные целевые фонды социального страхования 230,71 млн грн, из них в госбюджет – 108,94 млн грн, в местные бюджеты – 33,59 млн грн, в целевые фонды соцстраха – 88,18 млн грн.

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Как сообщал УНИАН, Приднепровская железная дорога в январе-октябре 2014 года сократила отчисления в бюджеты всех уровней и государственные целевые фонды социального страхования на 12,1% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года - до 1,95 млрд грн.

ПЖД за 11 месяцев 2013 года перечислила в бюджеты всех уровней и целевые фонды соцстраха 2,443 млрд грн.

В 2013 году ПЖД увеличила отчисления в бюджеты всех уровней и государственные целевые фонды социального страхования на 0,38% по сравнению с 2012 годом - до 2,6 млрд грн.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Ежегодно она перевозит более 227 млн тонн грузов и свыше 90 млн пассажиров. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. ПЖД отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.