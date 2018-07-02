Торговые войны: ЕС назвал убытки США от возможных пошлин на авто

ЕК заявила, что введение пошлин на европейские автомобили может привести к "контрмерам" со стороны других торговых партнеров США.

В случае введения пошлин на автомобили европейского производства со стороны США американская экономика может потерять порядка 13 - 14 миллиардов долларов от собственного ВВП.

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Об этом сообщает Росбалт со ссылкой на Европейскую комиссию (ЕК).

В документации, направленной властям США, говорится, что пошлина в размере 25%, которую Вашингтон планирует ввести на автомобили и запчасти европейских производителей, в первую очередь нанесет удар по экономике США.

Кроме того, отмечается, что в настоящее время европейские компании производят на территории Соединенных Штатов 2,9 миллиона автомобилей, что составляет 26% от всего американского автопроизводства.

Еврокомиссия заявила, что введение пошлин на европейские автомобили может привести к "контрмерам" со стороны других торговых партнеров США.

В конце июня в Альянсе американских автопроизводителей заявили, что в случае введения 25-процентных пошлин на импорт легковых автомобилей потребители будут ежегодно переплачивать 5,8 тысячи долларов за одно транспортное средство. Сообщалось, что в масштабе страны эта пошлина ударит по американским потребителям на сумму около 45 миллиардов долларов.