В Украине запустили 4G-связь в основном диапазоне (карты покрытия)

«Киевстар», Vodafone и lifecell запустили 4G в диапазоне 1800 МГц. Пока что 4G работает не по всей стране, а только в крупнейших городах.

Операторы сотовой связи «Киевстар», Vodafone и lifecell с 1 июля запустили 4G в основном диапазоне 1800 МГц.

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Об этом сказано в сообщениях компаний на их официальных страницах в соцсети Facebook.

«Мы это сделали! Теперь июль и все последующие месяцы пролетят на невероятной скорости нашего 4.5G Интернета! Ведь мы запустили сеть LTE 1800! Теперь доступ к фильмам, музыке и общению на улетной скорости 4.5G Интернета существует более чем в 200 населенных пунктах!», - заявили в lifecell.

«Мы стартовали! 4G теперь не нужно искать – он всегда рядом. Наслаждайся скоростным мобильным интернетом в любой точке города», - отметили в Vodafone Ukraine.

Пока что 4G работает не по всей стране, а только в крупнейших городах.

Мобильный оператор «Киевстар» с 1 июля запустил 4G в Киеве в диапазоне 1800 МГц, а спустя несколько дней планирует запуск в других городах, что позволит обеспечить полное покрытие 4G на территории Украины.

Как сообщал УНИАН, 6 марта Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ),продала частоты для развития в Украине связи нового поколения 4G трем ведущим операторам мобильной связи – «Киевстар», Vodafone и lifecell за 5,424 млрд грн.

Операторы «Киевстар», lifecell и Vodafone выкупили первые три лота на связь четвертого поколения за 3,17 млрд грн.

По результатам торгов «с голоса» оператор мобильной связи «Киевстар» стал победителем конкурса на 4G-связь в диапазоне 1800 МГц по четвертому и шестому лотам, предложив за лицензию 612 млн грн и 900 млн грн соответственно.

Оператор мобильной связи компания «ВФ Украина», работающая под брендом Vodafone, стала победителем конкурса на 4G-связь в диапазоне 1800 МГц по пятому из шести лотов, предложив за лицензию 742 млн грн при стартовой цене 265 млн грн.

30 марта 2018 года операторы мобильной связи запустили связь четвертого поколения 4G в двадцати городах Украины.

При этом оператор lifecell на своей странице в Facebook сообщил, что первым запустил новый стандарт связи. Согласно карте покрытия на сайте оператора, 4G доступен в Киеве, Харькове, Днепре, Запорожье, Львове, Полтаве, Сумах, Ивано-Франковске, Черновцах, Одессе и Херсоне.

В свою очередь, оператор Vodafonе сообщил в Facebook о запуске 4G в Киеве, Харькове, Львове, Днепре и Одессе.

6 апреля «Киевстар» запустил 4G в диапазоне 2600 МГц в 20 населенных пунктах, включая столицу.