А мы сядем в Hyperloop, и поедем… когда-нибудь

Министерство инфраструктуры активно продвигает в Украине проект пятого поколения транспорта – после парохода, самолета, автобуса, поезда – Hyperloop. Об этой транспортной системе, представляющей собой вакуумный трубопровод, внутри которого перемещаются герметичные капсулы на аэродинамической подушке со скоростью до 1200 км в час, впервые в нашей стране заговорили в феврале этого года. В мире же о новейшей транспортной системе заявили еще в 2013 году.

Идейным вдохновителем Hyperloop является известный американский предприниматель-новатор Илон Маск. Именно он предложил такой вид транспорта в противовес дорогостоящему проекту скоростной железной дороги из Лос-Анджелеса в Сан-Франциско. Идею поддержали, и в 2015 году проект стартовал, но пока только в виде тестовой площадки и только для грузовых перевозок. Занимаются Hyperloop и в Мексике, и во Франции, и в Эмиратах. Только нигде конкретных результатов пока еще нет.

Идею создать Hyperloop в Украине презентовал нынешней зимой министр инфраструктуры Владимир Омелян, представляя будущего партнера – компанию Octagonal Corporation, которая, по его словам, уже занимается строительством Hyperloop в Мексике. Омелян также сообщил, что в нашей стране вести разработку HypeUA – аналога Hyperloop – будет пул привлеченных специалистов: из Национальной академии наук, «Укроборонпрома», «Южмаша», «Каховского завода электросварочного оборудования», «Интерпайпа», Unit.City, Агентства развития Днепра, Украинского института будущего и Платформы развития инноваций.

Заявление о реализации проекта вызвало шквал критики и шуток как со стороны экспертов, так и рядовых украинцев. Омелян даже повздорил в соцсетях с изобретателями и стартаперами, которые считают, что вакуумные трубы – «вчерашний день», да и вообще проект не ко времени, так как для страны, где нет поездов и дорог, заниматься Hyperloop, как минимум, смешно.

Украинский институт будущего тоже заявил о неприемлемости развивать на сегодня проект в Украине – нет специалистов, нет денег. «Учитывая то, что в Украине нет дешевого кредитного ресурса, риски страны являются одними из самых высоких в мире. Обеспечение окупаемости данного проекта является нереальным. Главная причина неокупаемости проекта - низкий пассажиропоток и платежеспособность населения. А если проект инвестиционно неэффективен, его не внедряют… Сейчас Украине нужно решить те проблемы, которые дадут гражданам эффект уже сегодня. Решить проблемы с «Укрзализныцей», запустить речные перевозки, инвестировать в инфраструктуру аэропортов и портов. Новые технологии можно внедрять и сейчас, если они экономически целесообразные, технически доработанные, и есть для них ресурс», - говорится в комментарии института.

Несмотря на все это, очередная презентация проекта Hyperloop состоялась в июне, только в несколько ином виде. Во-первых, поменялся иностранный партнер – им стала компания Hyperloop Transportation Technologies, с которой министерство подписало меморандум о сотрудничестве. Кроме того, Омелян заявил о создании в скором времени RND-центра и дата-центра, которые будут заниматься не только технологией Hyperloop, но и новейшими транспортными технологиями. По его прогнозу, первая линия вакуумного поезда может быть запущена в Украине в ближайшие 5 лет: «Я хочу, чтобы в ближайшие 5 лет мы пришли хотя бы к одной линии Hyperloop в Украине. Будет правильно провести переговоры с партнерами в Китае и Европейском Союзе, и соединить Hyperloop – доставку грузов из Китая в страны ЕС».

Также министр сообщил, что в этом году завершаются работы по разработке предварительного ТЭО и в следующем году должно начаться конструирование тестовой трубы в Украине. Причем, все работы будут вестись на волонтерских началах: «Это мы делаем совместно с Национальной академией наук Украины. Пока что мы делаем это на волонтерских началах. Без денег».

Что касается заявленного еще в феврале сотрудничества с компанией Octagonal Corporation, в том числе ее проекта в Мексике, Омелян сообщил – работы идут по графику, но пока вся информация конфиденциальная.

Кстати, изначально Hyperloop One обнародовала список из десяти регионов, где в перспективе может появиться Hyperloop: США, Великобритания, Мексика, Индия и Канада. Украины в перечне не было. Но в январе 2018 года появилась информация о том, что Маск намерен проложить по территории нашей страны 5 из 11 глобальных веток вакуумной трубы, которые станут звеньями цепочек, соединяющих Азию, Африку, Европу и Америку. Но это все гипотетически, когда-нибудь.

Чтобы разобраться в ситуации с Hyperloop, УНИАН направил запросы всем отечественным участникам проекта. Но, в большинстве своем, они отмалчиваются. Рассказать о проекте согласились только в Академии наук, в частности, в Институте экономики и прогнозирования. С УНИАН поговорила доктор экономических наук, заведующая отделом развития производственной инфраструктуры Елена Никифорук.

Впервые о проекте Hyperloop министр инфрастуктуры Владимир Омелян заявил в феврале 2018 года, в рамках встречи с компанией Octagonal Corporation, которая продвигает эту технологию в Мексике, а в июне Мининфраструктуры подписало меморандум о сотрудничестве с компанией HyperloopTransportationTechnologies (HTT). Так с кем же будем сотрудничать?

Этот вопрос к Министерству инфраструктуры, так как это ведомство – главный генератор идеи, оно же организовывает и всех участников проекта - как украинских, так и зарубежных. В частности, к Александру Озерану, гендиректору директората государственной политики в сфере цифровой инфраструктуры на транспорте Мининфраструктуры – основному генератору и мотору всех процессов.

До подписания меморандума о сотрудничестве с компанией НТТ с вашим институтом обсуждалась идея внедрить технологию Hyperloop в Украине? С учеными советовались?

Этот вопрос имеет две составляющие – идея и ее воплощение в жизнь. Идея появилась давно. Первые статьи на эту тему были опубликованы еще в 70-х годах 19 столетия. В то время выдвигался фантастический замысел – связать некие территории подземными тоннелями, в которых люди и товар будут перемещаться в герметичных капсулах. То есть, идее этой – лет-лет и памяти нет. Ее на поверхность в 2013 году вытащил Илон Маск, венчурный предприниматель, который активно занимается новыми технологиями и их внедрением в жизнь. Hyperloopn возник в качестве ответа на проект строительства скоростной железной дороги, соединяющей Лос-Анджелес и Сан-Франциско (он был дорогостоящий и предполагал медленную скорость перемещения). И Маск предложил свой вариант – Hyperloop, который намного экономичней и скоростной. Его идею подхватили определенные бизнес-круги в США, которые затем основали две компании – Hyperloop One и Hyperloop TT. Процесс стал активно развиваться с 2015 года. Рассматривается два вида перевозок – грузовой и пассажирский.

Hyperloop – это вакуумная петля, движение капсул в трубе, из которой откачивается воздух. И за счет того, что нет торможения (сопротивления воздуха), скорость может развиваться до 1200 километров в час. В США уже построен тестовый участок, но разогнать капсульный «состав» получилось только до 241 км в час (по состоянию на май 2018 года). Есть проект и во Франции, в Тулузе, но он лишь на уровне старта. Все еще только в виде намерений. В Эмиратах тоже хотят приобщиться к Hyperloop, но пока все тоже на уровне обсуждений, причем предпроектных. Время покажет, насколько эта технология будет экономной. Пока все расчеты, в основном, гипотетические.

А вы верите в будущее пятого поколения транспорта, учитывая, что сейчас все только на стадии обсуждений?

В нашей Академии наук есть Институт транспортных систем и технологий НАН Украины. Он находится в Днепре, и его специалисты много лет занимаются, в том числе и этой тематикой, а именно: научно-исследовательскими работами, направленными на создание транспортных средств на магнитном и воздушном подвесе. Также в НАН есть конкретные исследования различных инновационных перемещений, в том числе в трубе с откачанным воздухом. Есть и харьковские разработки перемещения капсулы-аэропоезда в трубопроводе. В целом, разработок в Украине достаточно много. Hyperloop – лишь одно из таких направлений. То есть, существует масса вариантов, и какая из идей получит в конце концов воплощение, покажет время.

Но успех гарантирован той команде в мире, в целом, и стране, которая синтезирует полученные знания в интегральный проект. В силу перечисленных и многих других факторов, к решению этого транспортного вопроса были привлечены и специалисты НАН. В феврале между Министерством инфраструктуры и Академией был подписан меморандум о намерениях, в котором указано, что стороны обязуются сообща инициировать развитие транспортных стартапов, в том числе в сфере транспорта пятого поколения, взаимно привлекать ресурсы.

А наши разработки пока только на бумаге?

Нет, есть кое-что уже с результативными разработками. Сейчас мы собираем всю информацию, поскольку работы велись не только в академических институтах. Есть много зарегистрированных патентов. Работа продвигается, но, по нашему мнению, медленно.

Почему?

Прежде всего, нет достаточного финансирования. Кроме того, разработчики, особенно в настоящее время, разобщены. Есть скупщики идей.

Но и Hyperloop – не идея Маска. Этот проект разрабатывали студенты. Маску он показался интересным, и он заявил о нем. Кстати, Маск отказался от финансирования проекта, вложенные средства – венчурные и волонтерские. За результат отвечают только разработчики. Маск – не несет ответственности. Он – вдохновитель и идейный куратор в одном лице…

Это так. Маск идею озвучил, а воплощение и внедрение - на плечах команд энтузиастов. Я была на презентации HTT, к проекту подключились несколько именитых американских организаций, а также НАСА. В Украине сейчас происходит подобное – только на начальном этапе развития. Создан некий проектный пул, в который вошли НАН, «Укроборонпром», «Южмаш», «Каховский завод электросварочного оборудования», «Интерпайп», Unit.City, Агентство развития Днепра, Украинский институт будущего и Платформа развития инноваций. Кстати, «Интерпайп» предоставляет территорию для строительства тестовой площадки, для ведения экспериментов.

Площадка будет строиться в Днепре?

Пока это на уровне намерений, хотя администрация города проявляет активность.

А финансирование проекта обсуждалось, как это будет происходить?

Пока – на добровольных принципах. Сейчас только объединяемся, встречаемся, обсуждаем будущие шаги. Мининфраструктуры подключит к этому процессу иностранцев, о чем свидетельствует подписанные меморандумы.

Мы делали контент-анализ многих источников о Hyperloop, и они свидетельствуют, что Украина находится в мейнстриме. Очень многие правительства зарубежных стран, в том числе Японии, Китая, Эмиратов, Франции, заинтересованы в прорывных, революционных проектах, инновационных технологиях. Это происходит по подобию космической гонки. Несмотря на то, что у нас нет дорог, что-то еще не дотягивает, но это не значит, что мы не должны стремиться участвовать в мировом процессе разработок и внедрении транспортных новейших технологий.

То есть, проект Hyperloop нужен для развития отечественной науки?

Не только для развития науки. Украина владеет экспортным потенциалом. И в этом плане Hyperloop важен. Эта тема обсуждалась с компанией HTT. Когда проект увидит жизнь, а речь идет о его широком применении, то станет вопрос поставок отдельных запчастей, оборудования. И часть из них может производить Украина. Таким образом, наша страна будет участвовать в цепочках глобальной добавленной стоимости.

Встречи участников проекта происходят на постоянной основе?

Мы привлечены как экспертная организация. Было уже выездное заседание с остальными участниками проекта в Днепре. Была встреча и с НТТ. Процесс идет.

Компания Octagonal Corporation занимается Hyperloopв Мексике. Не знаете, как там идут дела?

Эта компания заявляла во время встречи в Украине, что предоставит ряд расчетов по проекту. Но потом министерством было озвучено, что на этапе строительства все технические данные представляют собой коммерческую тайну. Вся информация вне доступа.

Омелян заявил, что в ближайшее время может быть создан RND-центр и дата-центр в Украине, которые будут заниматься не только Hyperloop, но и новейшими транспортными технологиями. Это вопрос уже обсуждался с вами?

Это пока только намерения. Конкретики в этом вопросе еще не было.

***

Вывод из разговора напрашивается только один – пока нет причин ни нервничать, ни паковать чемоданы для поездки в вакуумном поезде. Вроде как никто не направляет на сомнительный проект деньги налогоплательщиков, средства планируют привлечь где-то на стороне. Кроме того, очевидно, что украинский Hyperloop будут проектировать и обсуждать не один год, и не два.

И все это время политики и чиновники, проводя презентации и фотографируясь на новой украинской «стройке века», смогут эффектно пиариться, провозглашая декламации из умных слов.

Нана Черная