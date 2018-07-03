В Киеве из-за фестиваля Atlas Weekend общественный транспорт будет работать дольше: перечень маршрутов

В Киеве в связи с проведением фестиваля Atlas Weekend будет продлена работа общественного транспорта.

В Киеве в связи с проведением фестиваля Atlas Weekend будет продлена работа общественного транспорта.

Как сообщает пресс-служба КГГА, в ночь на 4 июля и в ночь на 9 июля метрополитен продлит работу на один час.

Читайте такжеЖурналисты выяснили стоимость растаможки авто на еврономерах по новому законопроекту (видео)

Автобусы обычного режима движения и режима маршрутного такси также будут работать на час дольше на маршрутах, которые проходят возле станций метрополитена, после прохождения последних пар поездов.

Троллейбусы маршрутов №№ 11, 12, 43, 45 также продолжат работу на час.

Коммунальное предприятие «Киевпастранс» уточняет, что в ночь с 03.07.2018 на 04.07.2018 и в ночь с 08.07.2018 на 09.07.2018 дольше будут работать такие маршруты:

– автобусные – №№ 33т, 56, 99;

– троллейбусные – №№ 3, 8, 11к, 12, 18, 24, 26, 31, 37, 41, 43, 45;

– трамвайные – №№ 1, 8, 28;

– автобусные в режиме маршрутного такси - №№ 150, 157, 166, 182, 208, 433, 500, 502, 530, 537, 548, 550.

В ночь с 04.07.2018 на 05.07.2018, с 05.07.2018 на 06.07.2018, с 06.07.2018 на 07.07.2018 и с 07.07.2018 на 08.07.2018 дольше будут работать:

– троллейбусные маршруты №№ 11к, 12, 43, 45;

– автобусный маршрут № 56;

– автобусные маршруты в режиме маршрутного такси №№ 208, 548.